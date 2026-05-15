Por la fecha 3 del grupo D, Independiente Yumbo recibirá a Águilas Doradas Rionegro

El duelo entre Independiente Yumbo y Águilas Doradas Rionegro correspondiente a la fecha 3 del grupo D se disputará en el estadio Raúl Miranda desde las 17:00 horas, el domingo 17 de mayo.

Así llegan Independiente Yumbo y Águilas Doradas Rionegro

Con la derrota en la jornada pasada, los locales perdieron la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones en el torneo actual. Los visitantes terminaron igualando su partido anterior y apenas sumaron un punto.

Últimos resultados de Independiente Yumbo en partidos de la Copa Colombia

Independiente Yumbo buscará la victoria luego de caer 0 a 2 frente a Real Cundinamarca.

Últimos resultados de Águilas Doradas Rionegro en partidos de la Copa Colombia

En la jornada anterior, Águilas Doradas Rionegro igualó 0-0 el juego frente a Jaguares..

El juez seleccionado para supervisar el partido es Gustavo Cortés Monterroza.

Horario Independiente Yumbo y Águilas Doradas Rionegro, según país