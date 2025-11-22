Suscribirse

Fútbol - Colombia - Segunda División

Por la fecha 6 del grupo B se enfrentarán Boca Juniors y Real Cartagena

Todos los detalles de la previa del partido entre Boca Juniors y Real Cartagena, que se jugará el lunes 24 de noviembre desde las 17:00 horas en el estadio Olímpico Pascual Guerrero.

22 de noviembre de 2025, 3:21 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Real Cartagena y Boca Juniors se enfrentarán en el estadio Olímpico Pascual Guerrero el próximo lunes 24 de noviembre desde las 17:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 del grupo B de la Primera B.

Así llegan Boca Juniors y Real Cartagena

En busca de un mejor resultado en el campeonato, los dos equipos deberán ajustar sus estrategias de juego para recuperarse de las derrotas sufridas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Boca Juniors en partidos de la Primera B

Boca Juniors viene de caer por 0 a 1 frente a Real Cundinamarca. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 4 goles en contra y con 2 en el arco contrario.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena perdió ante Patriotas FC por 0 a 1. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 1 victoria y 3 empates. Logró convertir 5 goles y le han encajado 5.

De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 3 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 1 de noviembre, en Cuadrangulares del torneo Colombia - Primera B II 2025, y sellaron un empate en 1.

Horario Boca Juniors y Real Cartagena, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

