Por la fecha 6 se enfrentarán Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Todos los detalles de la previa del partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, que se jugará el miércoles 24 de septiembre desde las 14:30 horas en el estadio el Metropolitano.

DataFactory .

22 de septiembre de 2025, 1:17 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Rayo Vallecano y Atlético de Madrid se enfrentarán en el estadio el Metropolitano el próximo miércoles 24 de septiembre desde las 14:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 6 de la Liga.

Así llegan Atlético de Madrid y Rayo Vallecano

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid igualó 1-1 frente a Mallorca. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 1 victoria, 1 derrota y 2 empates. Le convirtieron 5 goles y registró solo 6 a favor.

Últimos resultados de Rayo Vallecano en partidos de la Liga

Rayo Vallecano igualó 1-1 ante Celta en la jornada anterior. En sus últimos partidos alterna victoria, empate y derrotas: 1, 1 y 2 respectivamente. En ellos, tuvo 5 goles a favor y le han convertido 6 en contra.

Un repaso por el historial de los últimos 5 enfrentamientos muestra una ventaja favorable para los locales, ya que ganó 4 veces, mientras que los visitantes empataron los juegos restantes. El último mano a mano en este certamen fue el 24 de abril, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Atlético de Madrid se llevó la victoria por 3 a 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo segundo puesto y tiene 6 puntos (1 PG - 3 PE - 1 PP), mientras que la visita sumó 5 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (1 PG - 2 PE - 2 PP).

El enfrentamiento más esperado por Atlético de Madrid será en la próxima jornada, cuando juegue el Derbi de Madrid con Real Madrid. El encuentro se disputará el 27 de septiembre en el estadio Riyadh Air Metropolitano y comenzará a las 09:15 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid1555008
2Barcelona13541013
3Villarreal1053116
12Atlético de Madrid651311
14Rayo Vallecano55122-1

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Real Madrid: 27 de septiembre - 09:15 horas
  • Fecha 8: vs Celta: 5 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 9: vs Osasuna: 18 de octubre - 14:00 horas
  • Fecha 10: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Rayo Vallecano en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 7: vs Sevilla: 28 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 8: vs Real Sociedad: 5 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 9: vs Levante: 19 de octubre - 11:30 horas
  • Fecha 10: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Horario Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

