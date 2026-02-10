Real Cartagena vs Atlético FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 de la Primera B

Por la fecha 5 de la Primera B, Atlético FC y Real Cartagena se enfrentan el viernes 13 de febrero desde las 17:30 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Atlético FC

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de ganar en su encuentro anterior a Bogotá FC con un marcador de 1-0. Después de empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 1 gol encajado frente a 4 a favor.

Últimos resultados de Atlético FC en partidos de la Primera B

Atlético FC llega a este partido con una derrota por 0 a 1 ante Inter de Palmira. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 1 derrota y 2 empates, en los que convirtió 2 goles y le han encajado 5.

Ambos presentan diferencias considerables en sus resultados en casa y como visitante. Hasta el momento, Real Cartagena cosechó puntaje perfecto en condición de local en el torneo: cuenta con 1 victorias y sin goles en su portería. Atlético FC no ha registrado ninguna victoria cuando ha jugado en campo contrario y solo se ha llevado un punto en cada partido.

Según el registro del historial de las últimas 5 veces que se enfrentaron, el local lleva 5 duelos del torneo sin perder ante el visitante. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 5 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Real Cartagena sacó un triunfo, con un marcador 4 a 0.

El anfitrión está en el segundo puesto con 10 puntos (3 PG - 1 PE), mientras que la visita acumula 2 unidades y se ubica en décimo cuarto lugar en el campeonato (2 PE - 2 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Quindío 10 4 3 1 0 5 2 Real Cartagena 10 4 3 1 0 3 3 Inter de Palmira 9 4 3 0 1 3 4 Envigado 7 3 2 1 0 4 14 Atlético FC 2 4 0 2 2 -3

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 6: vs Leones FC: 21 de febrero - 17:00 horas

Fecha 7: vs Tigres: 2 de marzo - 19:00 horas

Fecha 8: vs Orsomarso: 5 de marzo - 20:05 horas

Fecha 9: vs Inter de Palmira: 10 de marzo - 19:00 horas

Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas

Próximos partidos de Atlético FC en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 6: vs Patriotas FC: 20 de febrero - 20:30 horas

Fecha 7: vs Bogotá FC: 27 de febrero - 15:00 horas

Fecha 8: vs Leones FC: 3 de marzo - 15:00 horas

Fecha 9: vs Orsomarso: 11 de marzo - 17:45 horas

Fecha 10: vs Tigres: 15 de marzo - 15:00 horas

Horario Real Cartagena y Atlético FC, según país