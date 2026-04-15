Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

A partir de las 15:30 horas el próximo sábado 18 de abril, Barranquilla FC visita a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Patriotas FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC cayó derrotado 1 a 2 ante Envigado. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Barranquilla FC se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 7 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 35 14 11 2 1 15 2 U. Magdalena 29 14 9 2 3 10 3 Quindío 28 14 8 4 2 9 4 Real Cartagena 26 14 7 5 2 10 9 Barranquilla FC 17 14 5 2 7 -1

Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país