Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

A partir de las 15:30 horas el próximo sábado 18 de abril, Barranquilla FC visita a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.
Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC
Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.
Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B
Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Patriotas FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B
Barranquilla FC cayó derrotado 1 a 2 ante Envigado. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.
El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Barranquilla FC se impuso por 3 a 1.
El local se ubica en el cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter de Palmira
|35
|14
|11
|2
|1
|15
|2
|U. Magdalena
|29
|14
|9
|2
|3
|10
|3
|Quindío
|28
|14
|8
|4
|2
|9
|4
|Real Cartagena
|26
|14
|7
|5
|2
|10
|9
|Barranquilla FC
|17
|14
|5
|2
|7
|-1
Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país
- Argentina: 17:30 horas
- Colombia y Perú: 15:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas