Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Barranquilla FC: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 de la Primera B

Barranquilla FC se mide ante Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León el sábado 18 de abril a las 15:30 horas.

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15 de abril de 2026, 10:05 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 horas el próximo sábado 18 de abril, Barranquilla FC visita a Real Cartagena en el estadio Jaime Morón León, por el duelo correspondiente a la fecha 15 de la Primera B.

Así llegan Real Cartagena y Barranquilla FC

Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena recibió un duro golpe y cayó 0 a 1 ante su rival Patriotas FC. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 empatados. Ha recibido 5 goles y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Barranquilla FC en partidos de la Primera B

Barranquilla FC cayó derrotado 1 a 2 ante Envigado. La visita no está tan enfocada en las recientes jornadas: cayó derrotada 1 vez, igualó en 1 y ganó 2. Ha marcado 9 goles y recibió 7.

El historial indica un marcador con 2 victorias para el equipo local, 1 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de octubre, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y Barranquilla FC se impuso por 3 a 1.

El local se ubica en el cuarto puesto con 26 puntos (7 PG - 5 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 17 unidades y se coloca en noveno lugar de la tabla (5 PG - 2 PE - 7 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira3514112115
2U. Magdalena291492310
3Quindío28148429
4Real Cartagena261475210
9Barranquilla FC1714527-1

Horario Real Cartagena y Barranquilla FC, según país

  • Argentina: 17:30 horas
  • Colombia y Perú: 15:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:30 horas