Real Cartagena vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Por la fecha 9 de la Primera B, Inter de Palmira y Real Cartagena se enfrentan el martes 10 de marzo desde las 19:00 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Inter de Palmira

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de ganar en su encuentro anterior a Orsomarso con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Inter de Palmira finalizó con un empate 2-2 ante Real Cundinamarca. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 10 goles y su valla fue vencida 3 veces.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (6 PG - 1 PE - 1 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter de Palmira 19 8 6 1 1 9 2 Quindío 19 8 6 1 1 7 3 Real Cartagena 17 8 5 2 1 9 4 U. Magdalena 16 7 5 1 1 6 5 Envigado 13 7 4 1 2 4

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas

Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas

Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas

Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas

Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas

Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas

Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas

Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas

Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Horario Real Cartagena e Inter de Palmira, según país