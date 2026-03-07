Fútbol - Colombia - Segunda División

Real Cartagena vs Inter de Palmira: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 de la Primera B

Real Cartagena y Inter de Palmira se miden en el estadio Jaime Morón León el martes 10 de marzo a las 19:00 horas.

7 de marzo de 2026, 10:52 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 9 de la Primera B, Inter de Palmira y Real Cartagena se enfrentan el martes 10 de marzo desde las 19:00 horas, en el estadio Jaime Morón León.

Así llegan Real Cartagena y Inter de Palmira

El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Real Cartagena en partidos de la Primera B

Real Cartagena viene de ganar en su encuentro anterior a Orsomarso con un marcador de 4-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 4 goles encajados frente a 11 a favor.

Últimos resultados de Inter de Palmira en partidos de la Primera B

En la fecha pasada, Inter de Palmira finalizó con un empate 2-2 ante Real Cundinamarca. Había ganado los cuatro juegos anteriores a este último. En esos cotejos, logró convertir 10 goles y su valla fue vencida 3 veces.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 1 y entre sí un total de 3 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 14 de julio, en el torneo Colombia - Primera B II 2025, y fue un empate por 0 a 0.

El anfitrión está en el tercer puesto con 17 puntos (5 PG - 2 PE - 1 PP), mientras que la visita acumula 19 unidades y busca un triunfo para continuar como líder de la tabla (6 PG - 1 PE - 1 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter de Palmira1986119
2Quindío1986117
3Real Cartagena1785219
4U. Magdalena1675116
5Envigado1374124

Próximos partidos de Real Cartagena en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Envigado: 16 de marzo - 16:05 horas
  • Fecha 11: vs U. Magdalena: 22 de marzo - 20:30 horas
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: 27 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 13: vs Quindío: 31 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 14: vs Patriotas FC: 13 de abril - 16:00 horas

Próximos partidos de Inter de Palmira en Colombia - Primera B I 2026

  • Fecha 10: vs Independiente Yumbo: 16 de marzo - 14:00 horas
  • Fecha 11: vs Leones FC: 20 de marzo - 19:00 horas
  • Fecha 12: vs Tigres: 26 de marzo - 17:00 horas
  • Fecha 13: vs Orsomarso: 30 de marzo - 17:15 horas
  • Fecha 14: vs U. Magdalena: 13 de abril - 18:05 horas

Horario Real Cartagena e Inter de Palmira, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela: 20:00 horas

El delantero #07 de Juventud, Agustín Alaniz (izq.), y el mediocampista #16 de Independiente Medellín, Halam Loboa, disputan el balón durante el partido de ida de la tercera fase de la Copa Libertadores entre Juventud de Uruguay e Independiente Medellín de Colombia, en el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, el 5 de marzo de 2026. (Foto: Dante FERNANDEZ / AFP)

Un descuido defensivo le costó la victoria al Medellín por Copa Libertadores

