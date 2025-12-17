Real Oviedo vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Por la fecha 17 de la Liga, Celta y Real Oviedo se enfrentan el sábado 20 de diciembre desde las 08:00 horas, en el estadio Carlos Tartiere.

Así llegan Real Oviedo y Celta

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo no pudo ante Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y no logró anotar en el arco rival.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta venció 2-0 a Athletic Bilbao en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 5 en su portería.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto con 10 puntos (2 PG - 4 PE - 10 PP), mientras que la visita acumula 22 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (5 PG - 7 PE - 4 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
8Celta22165741
19Real Oviedo10162410-19

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Alavés: 4 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Celta en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Valencia: 3 de enero - 08:00 horas
  • Fecha 19: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Celta, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela: 09:00 horas

