Fútbol - España - Primera División

Real Oviedo vs Real Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 de la Liga

En la previa de Real Oviedo vs Real Madrid, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 24 de agosto desde las 14:30 horas en el estadio Carlos Tartiere.

21 de agosto de 2025, 4:00 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

El próximo domingo 24 de agosto, a partir de las 14:30 horas, Real Madrid visita a Real Oviedo en el estadio Carlos Tartiere, por el duelo correspondiente a la fecha 2 de la Liga.

Así llegan Real Oviedo y Real Madrid

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo fue derrotado en el Estadio de la Cerámica frente a Villarreal por 0 a 2 en el marcador.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid viene de vencer a Osasuna en casa por 1 a 0.

El anfitrión está en el décimo noveno puesto y no tiene puntos (1 PP), mientras que la visita acumula 3 unidades y se ubica en octavo lugar en el campeonato (1 PG).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona311003
2Rayo Vallecano311002
3Villarreal311002
8Real Madrid311001
19Real Oviedo01001-2

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Real Sociedad: 30 de agosto - 12:00 horas
  • Fecha 4: vs Getafe: 13 de septiembre - 07:00 horas
  • Fecha 5: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto - 14:30 horas
  • Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 7: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Oviedo y Real Madrid, según país

  • Argentina: 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:30 horas

