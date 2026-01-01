Fútbol - España - Primera División

Real Sociedad vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

Palpitamos la previa del choque entre Real Sociedad y Atlético de Madrid. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

1 de enero de 2026, 12:35 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Real Sociedad y Atlético de Madrid, por la fecha 18 de la Liga, se jugará el próximo domingo 4 de enero, a partir de las 15:00 horas, en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Atlético de Madrid

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 1, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad viene de un resultado igualado, 1-1, ante Levante. Posee un historial reciente de 1 victoria y 3 derrotas en los últimos 4 partidos disputados, sumando 7 goles a favor y habiendo recibido 8.

Últimos resultados de Atlético de Madrid en partidos de la Liga

Atlético de Madrid viene de caer derrotado 1 a 3 ante Barcelona. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 8 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Con 4 victorias y 1 empate en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 10 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y fue Atlético de Madrid quien ganó 4 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 17 puntos (4 PG - 5 PE - 8 PP), mientras que el visitante ha logrado 37 unidades y está en el tercer lugar en el campeonato (11 PG - 4 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4618151231
2Real Madrid4218133220
3Atlético de Madrid3718114317
4Villarreal3516112316
16Real Sociedad1717458-4

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 19: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Elche: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Atlético de Madrid en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 20: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Atlético de Madrid, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

Noticias Destacadas