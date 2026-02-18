Real Sociedad vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

El juego entre Real Sociedad y Real Oviedo se disputará el próximo sábado 21 de febrero por la fecha 25 de la Liga, a partir de las 08:00 horas en Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Real Oviedo

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 10 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo cayó 1 a 2 ante Athletic Bilbao. En los últimos encuentros, obtuvo 1 victoria, igualó 1 vez y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de agosto, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Real Oviedo lo ganó por 1 a 0.

El local está en el octavo puesto y alcanzó 31 puntos (8 PG - 7 PE - 9 PP), mientras que el visitante ha logrado 16 unidades y está en el vigésimo lugar en el campeonato (3 PG - 7 PE - 13 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 60 24 19 3 2 34 2 Barcelona 58 24 19 1 4 39 3 Villarreal 45 23 14 3 6 18 8 Real Sociedad 31 24 8 7 9 -1 20 Real Oviedo 16 23 3 7 13 -23

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 26: vs Mallorca: 28 de febrero - 12:30 horas

Fecha 27: vs Atlético de Madrid: 7 de marzo - 12:30 horas

Fecha 28: vs Osasuna: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Oviedo en España - LALIGA 2025 - 2026

Fecha 26: vs Atlético de Madrid: 28 de febrero - 15:00 horas

Fecha 23: vs Rayo Vallecano: 4 de marzo - 13:00 horas

Fecha 27: vs Espanyol: 9 de marzo - 15:00 horas

Fecha 28: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 29: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Real Oviedo, según país