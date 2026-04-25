San Lorenzo vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana

Te contamos la previa del duelo San Lorenzo vs Santos, que se enfrentarán en el Nuevo Gasómetro el próximo martes 28 de abril a las 17:00 horas.

25 de abril de 2026 a las 2:55 p. m.
El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 28 de abril a las 17:00 horas.

Así llegan San Lorenzo y Santos

El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana

San Lorenzo derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.

Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana

Santos sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Deportivo Recoleta..

En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de octubre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2006, y Santos resultó vencedor por 1 a 0.

El Ciclón buscará seguir primero en el Grupo D. Sumó hasta el momento 4 puntos y convirtió 3 goles. Santos necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla con 1 punto y 1 gol.

Próximos partidos de San Lorenzo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Santos en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

  • Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Recoleta: 5 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 19:30 horas

Horario San Lorenzo y Santos, según país

  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas