San Lorenzo vs Santos: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana

El duelo correspondiente a la fecha 3 del grupo D de la Copa Sudamericana se jugará el próximo martes 28 de abril a las 17:00 horas.
Así llegan San Lorenzo y Santos
El conjunto local viene de ganar y quiere mantener su racha positiva, mientras que el visitante tratará de volver a conseguir los tres puntos, después de haber empatado en la fecha pasada.
Últimos resultados de San Lorenzo en partidos de la Copa Sudamericana
San Lorenzo derrotó por 2 a 0 a Deportivo Cuenca en su encuentro anterior y buscará otro resultado favorable en su casa.
Últimos resultados de Santos en partidos de la Copa Sudamericana
Santos sumó de a uno en la fecha anterior, tras igualar por 1 a 1 con Deportivo Recoleta..
En sus últimos 2 encuentros en el torneo nunca empataron. El conjunto local obtuvo 1 triunfo y el visitante se quedó con 1 victoria. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 11 de octubre, en Octavos de Final del torneo Copa Nissan Sudamericana 2006, y Santos resultó vencedor por 1 a 0.
El Ciclón buscará seguir primero en el Grupo D. Sumó hasta el momento 4 puntos y convirtió 3 goles. Santos necesita sumar sí o sí. Se ubica en el último lugar de la tabla con 1 punto y 1 gol.
Próximos partidos de San Lorenzo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Cuenca: 5 de mayo - 19:00 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs Santos: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Recoleta: 26 de mayo - 19:30 horas
Próximos partidos de Santos en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo D - Fecha 4: vs Deportivo Recoleta: 5 de mayo - 19:30 horas
- Grupo D - Fecha 5: vs San Lorenzo: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo D - Fecha 6: vs Deportivo Cuenca: 26 de mayo - 19:30 horas
Horario San Lorenzo y Santos, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas