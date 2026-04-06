Santa Fe vs Peñarol: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores

El cotejo entre Santa Fe y Peñarol, por la fecha 1 del grupo E de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 9 de abril, a partir de las 21:00 horas, en el Campín.

Jesús Valenzuela Sáez es el elegido para dirigir el partido.

Próximos partidos de Santa Fe en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 2: vs Corinthians: 15 de abril - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 3: vs Platense: 29 de abril - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Corinthians: 6 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Platense: 19 de mayo - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Peñarol: 27 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Peñarol en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

Grupo E - Fecha 2: vs Platense: 16 de abril - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 3: vs Corinthians: 30 de abril - 19:00 horas

Grupo E - Fecha 4: vs Platense: 7 de mayo - 17:00 horas

Grupo E - Fecha 5: vs Corinthians: 21 de mayo - 19:30 horas

Grupo E - Fecha 6: vs Santa Fe: 27 de mayo - 19:30 horas

Horario Santa Fe y Peñarol, según país