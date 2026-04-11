São Paulo vs O'Higgins: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana

São Paulo recibirá a O'Higgins, en el marco de la fecha 2 del grupo C de la Copa Sudamericana, el próximo martes 14 de abril a partir de las 17:00 horas, en el Morumbí.
Así llegan São Paulo y O'Higgins
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de São Paulo en partidos de la Copa Sudamericana
São Paulo viene de vencer a Boston River con un marcador de 1-0.
Últimos resultados de O'Higgins en partidos de la Copa Sudamericana
O'Higgins viene de derrotar a Millonarios con un marcador 2 a 0.
O'Higgins lidera el Grupo C con 3 puntos y 2 gol, mientras que São Paulo ocupa el segundo puesto de la tabla y suma apenas 3 unidades y 1 anotación.
Próximos partidos de São Paulo en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 3: vs Millonarios: 28 de abril - 19:30 horas
- Grupo C - Fecha 4: vs O'Higgins: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 5: vs Millonarios: 19 de mayo - 19:30 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs Boston River: 26 de mayo - 17:00 horas
Próximos partidos de O'Higgins en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026
- Grupo C - Fecha 3: vs Boston River: 28 de abril - 21:00 horas
- Grupo C - Fecha 4: vs São Paulo: 7 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 5: vs Boston River: 20 de mayo - 17:00 horas
- Grupo C - Fecha 6: vs Millonarios: 26 de mayo - 17:00 horas
Horario São Paulo y O'Higgins, según país
- Argentina: 19:00 horas
- Colombia y Perú: 17:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas