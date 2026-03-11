Fútbol - Inglaterra - Premier League

Sunderland vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 30 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Sunderland y Brighton and Hove. El partido se jugará en el Stadium of Light el sábado 14 de marzo a las 10:00 horas. Será arbitrado por Thomas Kirk.

11 de marzo de 2026, 9:56 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Sunderland y Brighton and Hove correspondiente a la fecha 30 se disputará en el Stadium of Light desde las 10:00 horas, el sábado 14 de marzo.

Así llegan Sunderland y Brighton and Hove

Impulsado por su buen resultado en la jornada pasada, el conjunto local esperará más de lo mismo después de haber celebrado una victoria en la fecha anterior. Por su parte, la visita llega necesitada de un triunfo luego de caer derrotado en su último encuentro.

Últimos resultados de Sunderland en partidos de la Premier League

Sunderland venció 1-0 a Leeds United en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados.1 juego terminó en empate y ha perdido 3. En ellos, recibió 8 goles en su arco y anotó 3 en la malla rival.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

A Brighton and Hove no le alcanzó el marcador y perdió 0 a 1 ante Arsenal. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados, 2 derrotas y 2 victorias, tiene 4 goles a favor y ha recibido 4 en contra.

El último juego entre ambos en este torneo fue el 20 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 0-0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo primer puesto y tiene 40 puntos (10 PG - 10 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 37 unidades y está en el décimo cuarto lugar en el torneo (9 PG - 10 PE - 10 PP).

El juez seleccionado para supervisar el partido es Thomas Kirk.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal6730207337
2Manchester City6029186532
3Manchester United5129149611
11Sunderland402910109-4
14Brighton and Hove3729910102

Próximos partidos de Sunderland en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Newcastle United: 22 de marzo - 07:00 horas
  • Fecha 32: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Brighton and Hove en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 31: vs Liverpool: 21 de marzo - 07:30 horas
  • Fecha 32: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Horario Sunderland y Brighton and Hove, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:00 horas
  • Colombia y Perú: 10:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:00 horas
  • Venezuela: 11:00 horas