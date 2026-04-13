Tigre vs Macará: previa, horario y cómo llegan para la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana

El juego entre Tigre y Macará se disputará el próximo jueves 16 de abril por la fecha 2 del grupo A de la Copa Sudamericana, a partir de las 17:00 horas en Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Macará

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Tigre en partidos de la Copa Sudamericana

En la fecha anterior, Tigre se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Alianza Atlético.

Últimos resultados de Macará en partidos de la Copa Sudamericana

El anterior partido disputado entre Macará finalizó en empate por 1-1 ante América de Cali..

Ubicado detrás del líder del Grupo A, Macará luchará por llegar a la cima, mientras que El Matador está en tercer lugar al sumar 1 punto y deberá ganar para subir de puesto.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Rafael Rodrigo Klein.

Próximos partidos de Tigre en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 3: vs América de Cali: 30 de abril - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Macará: 6 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs América de Cali: 19 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs Alianza Atlético: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Macará en CONMEBOL - Copa Sudamericana 2026

Grupo A - Fecha 3: vs Alianza Atlético: 30 de abril - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 4: vs Tigre: 6 de mayo - 19:00 horas

Grupo A - Fecha 5: vs Alianza Atlético: 21 de mayo - 21:00 horas

Grupo A - Fecha 6: vs América de Cali: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario Tigre y Macará, según país