Fútbol - Inglaterra - Premier League

Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

Toda la previa del duelo entre Tottenham y Newcastle United. El partido se jugará en el Wembley Stadium el martes 10 de febrero a las 14:30 horas.

7 de febrero de 2026, 12:50 p. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El duelo entre Tottenham y Newcastle United correspondiente a la fecha 26 se disputará en el Wembley Stadium desde las 14:30 horas, el martes 10 de febrero.

Así llegan Tottenham y Newcastle United

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por con Manchester United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 9 en su valla.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Newcastle United igualó - el juego frente a Brentford. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (9 PG - 6 PE - 9 PP).

Tottenham tendrá que verse las caras con Arsenal en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi del norte de Londres. El duelo se celebrará en el estadio Wembley Stadium, el 22 de febrero desde las 11:30 horas.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Arsenal5324165329
2Manchester City4724145526
3Aston Villa462414469
11Newcastle United33249690
14Tottenham29247892

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas
  • Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas
  • Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

  • Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas
  • Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas
  • Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas
  • Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Newcastle United, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas
  • Colombia y Perú: 14:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas
  • Venezuela: 15:30 horas

