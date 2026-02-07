Tottenham vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 26 de la Premier League

El duelo entre Tottenham y Newcastle United correspondiente a la fecha 26 se disputará en el Wembley Stadium desde las 14:30 horas, el martes 10 de febrero.

Así llegan Tottenham y Newcastle United

Se espera un partido reñido para esta jornada entre dos equipos que buscarán la victoria que les fue esquiva en la fecha pasada (sólo rescataron un empate), para seguir vivos en la temporada actual.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

En su visita anterior, Tottenham empató por con Manchester United. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 2 empates y 2 derrotas, con 7 goles marcados y con 9 en su valla.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Newcastle United igualó - el juego frente a Brentford. Con un historial irregular (2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 5 goles a favor y ha recibido 9 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 2 de diciembre, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y terminó con un marcador 2-2.

El dueño de casa se encuentra en el décimo cuarto puesto y tiene 29 puntos (7 PG - 8 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 33 unidades y está en el décimo primer lugar en el torneo (9 PG - 6 PE - 9 PP).

Tottenham tendrá que verse las caras con Arsenal en la próxima fecha, cuando jueguen el Derbi del norte de Londres. El duelo se celebrará en el estadio Wembley Stadium, el 22 de febrero desde las 11:30 horas.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 53 24 16 5 3 29 2 Manchester City 47 24 14 5 5 26 3 Aston Villa 46 24 14 4 6 9 11 Newcastle United 33 24 9 6 9 0 14 Tottenham 29 24 7 8 9 2

Próximos partidos de Tottenham en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Newcastle United: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Arsenal: 22 de febrero - 11:30 horas

Fecha 28: vs Fulham: 1 de marzo - 09:00 horas

Fecha 29: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 26: vs Tottenham: 10 de febrero - 14:30 horas

Fecha 27: vs Manchester City: 21 de febrero - 07:30 horas

Fecha 28: vs Everton: 28 de febrero - 10:00 horas

Fecha 29: vs Manchester United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 30: vs Chelsea: Fecha y horario a confirmar

Horario Tottenham y Newcastle United, según país