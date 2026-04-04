U. Católica vs Boca Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores

La previa del choque de U. Católica ante Boca Juniors, a disputarse en el estadio Claro Arena el martes 7 de abril desde las 19:30 horas. El árbitro será Gustavo Tejera.

4 de abril de 2026, 6:54 a. m.
U. Católica recibirá a Boca Juniors, en el marco de la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores, el próximo martes 7 de abril a partir de las 19:30 horas, en el estadio Claro Arena.

Es mucha la diferencia que logró sacarle la visita en el historial del torneo al local: todas victorias en los últimos 2 enfrentamientos entre sí. Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de abril, en el torneo Copa Libertadores 2000, y el marcador favoreció a Boca Juniors con un marcador de 1-3.

Gustavo Tejera será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Próximos partidos de U. Católica en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo D - Fecha 2: vs Cruzeiro: 15 de abril - 17:00 horas
  • Grupo D - Fecha 3: vs Barcelona: 29 de abril - 19:00 horas
  • Grupo D - Fecha 4: vs Cruzeiro: 6 de mayo - 21:00 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs Barcelona: 21 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs Boca Juniors: 28 de mayo - 19:30 horas

Próximos partidos de Boca Juniors en CONMEBOL - Copa Libertadores 2026

  • Grupo D - Fecha 2: vs Barcelona: 14 de abril - 19:00 horas
  • Grupo D - Fecha 3: vs Cruzeiro: 28 de abril - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 4: vs Barcelona: 5 de mayo - 19:00 horas
  • Grupo D - Fecha 5: vs Cruzeiro: 19 de mayo - 19:30 horas
  • Grupo D - Fecha 6: vs U. Católica: 28 de mayo - 19:30 horas

Horario U. Católica y Boca Juniors, según país

  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas