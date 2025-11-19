Suscribirse

Fútbol - Italia - Serie A

Udinese vs Bologna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 de la Serie A

Todos los detalles de la previa del partido entre Udinese y Bologna, que se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 09:00 horas en el estadio Stadio Friuli.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

DataFactory .

19 de noviembre de 2025, 12:35 p. m.
| Foto: BsAs (DataFactory)

Bologna y Udinese se enfrentarán en el estadio Stadio Friuli el próximo sábado 22 de noviembre desde las 09:00 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 12 de la Serie A.

Así llegan Udinese y Bologna

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

Udinese viene de caer por 0 a 2 frente a Roma. Ha ganado 2, empatado 1 y perdido 1 partido de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna viene de un triunfo 2 a 0 frente a Napoli. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 empates. Sumó un total de 9 goles y le metieron 3 en su arco.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 1 y empataron 3 veces. El último mano a mano en este certamen fue el 28 de abril, en el torneo Italia - Serie A 2024-2025, y sellaron un empate en 0.

El dueño de casa se encuentra en el décimo puesto y tiene 15 puntos (4 PG - 3 PE - 4 PP), mientras que la visita sumó 21 unidades y está en el quinto lugar en el torneo (6 PG - 3 PE - 2 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Inter241180314
2Roma24118037
3Milan22116418
5Bologna211163210
10Udinese1511434-5

Próximos partidos de Udinese en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Parma: 29 de noviembre - 09:00 horas
  • Fecha 14: vs Genoa: 8 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Napoli: 14 de diciembre - 09:00 horas
  • Fecha 16: vs Fiorentina: 21 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 17: vs Lazio: 27 de diciembre - 12:00 horas

Próximos partidos de Bologna en Italia - Serie A 2025-2026

  • Fecha 13: vs Cremonese: 1 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 14: vs Lazio: 7 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 15: vs Juventus: 14 de diciembre - 14:45 horas
  • Fecha 17: vs Sassuolo: 28 de diciembre - 12:00 horas
  • Fecha 18: vs Inter: 4 de enero - 14:45 horas

Horario Udinese y Bologna, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela: 10:00 horas

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Exclusivo: expareja de Miguel Ángel del Río rompe su silencio y lo acusa de un entrampamiento, estafa, violencia física y corrupción

2. Protesta en La Calera: estos son los puntos de concentración por manifestaciones de este miércoles 19 de noviembre

3. Así están las cuentas en la Cámara que podrían dejar en la cuerda floja al Mindefensa tras moción de censura en su contra

4. Resultado Lotería del Huila: los números ganadores del 18 de noviembre 2025

5. Revelan video del instante donde se lesionó Wilmar Roldán: por eso no pitaría en cuadrangulares

LEER MENOS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.