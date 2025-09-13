Fútbol - CONMEBOL - Copa Libertadores

Vélez vs Racing Club: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Todos los detalles de la previa del partido entre Vélez y Racing Club, que se jugará el martes 16 de septiembre desde las 17:00 horas en el el Fortín. Dirige Wilton Pereira Sampaio.

13 de septiembre de 2025, 11:51 a. m.