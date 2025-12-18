Villarreal vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

A partir de las 10:15 horas el próximo domingo 21 de diciembre, Barcelona visita a Villarreal en el Estadio de la Cerámica, por el duelo correspondiente a la fecha 17 de la Liga.

Así llegan Villarreal y Barcelona

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal tiene pendiente su enfrentamiento con Levante que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Liga

Barcelona llega triunfante luego de ver caer a Atlético de Madrid con un marcador 3-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 17 goles a favor y ha sufrido 5 en contra en esos partidos.

Fútbol

Girona vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Fútbol

Elche vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Fútbol

Betis vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Fútbol

Genoa vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Fútbol

Fiorentina vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Fútbol

Sassuolo vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Fútbol

Cagliari vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Los resultados de sus últimos 5 partidos jugados fueron 2 ganados para el local y 3 el visitante. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 18 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Villarreal se impuso por 2 a 3.

El local se ubica en el tercer puesto con 35 puntos (11 PG - 2 PE - 2 PP), mientras que el visitante tiene 43 unidades y busca una victoria para seguir como líder del torneo (14 PG - 1 PE - 2 PP).

Barcelona enfrentará en la siguiente jornada un duelo lleno de historia: el derbi catalán contra Espanyol. El enfrentamiento se jugará el 3 de enero, desde las 15:00 horas, en el estadio RCDE Stadium.

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona4317141229
2Real Madrid3917123218
3Villarreal3515112218
4Atlético de Madrid3417104314
5Espanyol30169344

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 17: vs Barcelona: 21 de diciembre - 10:15 horas
  • Fecha 18: vs Elche: 3 de enero - 12:30 horas
  • Fecha 19: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Barcelona en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 18: vs Espanyol: 3 de enero - 15:00 horas
  • Fecha 20: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Mallorca: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Barcelona, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas

Mas de Fútbol

Villarreal vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Girona vs Atlético de Madrid: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Elche vs Rayo Vallecano: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Betis vs Getafe: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Genoa vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Fiorentina vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Sassuolo vs Torino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Cagliari vs Pisa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Serie A

Aston Villa vs Manchester United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Premier League

Real Oviedo vs Celta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 17 de la Liga

Noticias Destacadas