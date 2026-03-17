Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Real Sociedad: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Liga

Villarreal y Real Sociedad se enfrentan en el Estadio de la Cerámica. El duelo se jugará el viernes 20 de marzo desde las 15:00 horas.

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17 de marzo de 2026, 8:33 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

El juego entre Villarreal y Real Sociedad se disputará el próximo viernes 20 de marzo por la fecha 29 de la Liga, a partir de las 15:00 horas en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Real Sociedad

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

En la fecha anterior, Villarreal se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Alavés. Con 3 triunfos y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 7 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Sociedad derrotó 3-1 a Osasuna. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 10 goles y le marcaron 11 en su arco.

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Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 2 victorias para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 30 de noviembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal lo ganó por 2 a 3.

El local está en el cuarto puesto y alcanzó 55 puntos (17 PG - 4 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 38 unidades y está en el séptimo lugar en el campeonato (10 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Barcelona7028231449
2Real Madrid6628213436
3Atlético de Madrid5728176522
4Villarreal5528174718
7Real Sociedad3828108101

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Girona: 6 de abril - 14:00 horas
  • Fecha 31: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Celta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Real Sociedad en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 30: vs Levante: 4 de abril - 07:00 horas
  • Fecha 31: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 32: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Real Sociedad, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas