Fútbol - España - Primera División

Villarreal vs Valencia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 25 de la Liga

Villarreal y Valencia se miden en el Estadio de la Cerámica el domingo 22 de febrero a las 15:00 horas.

19 de febrero de 2026, 10:44 a. m.
Foto: BsAs (DataFactory)

Por la fecha 25 de la Liga, Valencia y Villarreal se enfrentan el domingo 22 de febrero desde las 15:00 horas, en el Estadio de la Cerámica.

Así llegan Villarreal y Valencia

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Villarreal en partidos de la Liga

Villarreal no pudo ante Getafe en el Ciutat de València. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 8 a sus rivales.

Últimos resultados de Valencia en partidos de la Liga

Valencia venció 2-0 a Levante en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 2 victorias, la visita 1 y entre sí un total de 2 empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de octubre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Villarreal sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

El anfitrión está en el tercer puesto con 48 puntos (15 PG - 3 PE - 6 PP), mientras que la visita acumula 26 unidades y se ubica en décimo quinto lugar en el campeonato (6 PG - 8 PE - 10 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1Real Madrid6024193234
2Barcelona5824191439
3Villarreal4824153619
4Atlético de Madrid4524136517
15Valencia26246810-12

Próximos partidos de Villarreal en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Barcelona: 28 de febrero - 10:15 horas
  • Fecha 27: vs Elche: 8 de marzo - 08:00 horas
  • Fecha 28: vs Alavés: 13 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 29: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Girona: Fecha y horario a confirmar

Próximos partidos de Valencia en España - LALIGA 2025 - 2026

  • Fecha 26: vs Osasuna: 1 de marzo - 10:15 horas
  • Fecha 27: vs Alavés: 8 de marzo - 15:00 horas
  • Fecha 28: vs Real Oviedo: 14 de marzo - 12:30 horas
  • Fecha 29: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 30: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Horario Villarreal y Valencia, según país

  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

