West Ham United quiere romper su racha negativa y ganar frente a Newcastle United

A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 2 de noviembre, Newcastle United visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 10 de la Premier League.

Así llegan West Ham United y Newcastle United

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League

West Ham United recibió un duro golpe y cayó 1 a 2 ante su rival Leeds United. En los últimos encuentros del torneo, sumó 1 partido empatado y 3 perdidos. Ha recibido 9 goles y registró 3 a favor.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United llega triunfante luego de ver caer a Fulham con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 5 veces.

Jugadas 4 jornadas del campeonato, West Ham United aún no pudo encontrar la victoria jugando en el estadio Boleyn Ground.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 3 para el visitante y un total de 1 empate entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 10 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y Newcastle United se impuso por 0 a 1.

El local se ubica en el décimo noveno puesto con 4 puntos (1 PG - 1 PE - 7 PP), mientras que el visitante tiene 12 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (3 PG - 3 PE - 3 PP).

Robert Jones es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 22 9 7 1 1 13 2 Bournemouth 18 9 5 3 1 5 3 Tottenham 17 9 5 2 2 10 12 Newcastle United 12 9 3 3 3 1 19 West Ham United 4 9 1 1 7 -13

Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Burnley: 8 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 12: vs Bournemouth: 22 de noviembre - 10:00 horas

Fecha 13: vs Liverpool: 30 de noviembre - 09:05 horas

Fecha 14: vs Manchester United: 4 de diciembre - 15:00 horas

Fecha 15: vs Brighton and Hove: 7 de diciembre - 09:00 horas

Próximos partidos de Newcastle United en Inglaterra - Premier League 2025-2026

Fecha 11: vs Brentford: 9 de noviembre - 09:00 horas

Fecha 12: vs Manchester City: 22 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 13: vs Everton: 29 de noviembre - 12:30 horas

Fecha 14: vs Tottenham: 2 de diciembre - 15:15 horas

Fecha 15: vs Burnley: 6 de diciembre - 10:00 horas

Horario West Ham United y Newcastle United, según país