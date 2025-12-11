Fútbol - Inglaterra - Premier League
West Ham United vs Aston Villa: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Premier League
Aston Villa se mide ante West Ham United en el estadio Boleyn Ground el domingo 14 de diciembre a las 09:00 horas. El partido será supervisado por Anthony Taylor.
A partir de las 09:00 horas el próximo domingo 14 de diciembre, Aston Villa visita a West Ham United en el estadio Boleyn Ground, por el duelo correspondiente a la fecha 16 de la Premier League.
Así llegan West Ham United y Aston Villa
El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.
Últimos resultados de West Ham United en partidos de la Premier League
West Ham United llega con resultado de empate, 1-1, ante Brighton and Hove. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 7 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Aston Villa en partidos de la Premier League
Aston Villa llega triunfante luego de ver caer a Arsenal con un marcador 2-1. El conjunto no para de sumar victorias en los últimos 4 encuentros. Mantiene su racha positiva, con 13 goles a favor y ha sufrido 5 en contra en esos partidos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 2 partidos ganados y un total de 3 partidos igualados. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 26 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2024-2025, y terminó en empate a 1.
El local se ubica en el décimo octavo puesto con 13 puntos (3 PG - 4 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 30 unidades y se coloca en tercer lugar de la tabla (9 PG - 3 PE - 3 PP).
Anthony Taylor es el árbitro designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|33
|15
|10
|3
|2
|19
|2
|Manchester City
|31
|15
|10
|1
|4
|19
|3
|Aston Villa
|30
|15
|9
|3
|3
|7
|4
|Crystal Palace
|26
|15
|7
|5
|3
|8
|18
|West Ham United
|13
|15
|3
|4
|8
|-12
Próximos partidos de West Ham United en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Manchester City: 20 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 18: vs Fulham: 27 de diciembre - 10:00 horas
- Fecha 19: vs Brighton and Hove: 30 de diciembre - 14:30 horas
- Fecha 20: vs Wolverhampton: 3 de enero - 10:00 horas
- Fecha 21: vs Nottingham Forest: 6 de enero - 15:00 horas
Próximos partidos de Aston Villa en Inglaterra - Premier League 2025-2026
- Fecha 17: vs Manchester United: 21 de diciembre - 11:30 horas
- Fecha 18: vs Chelsea: 27 de diciembre - 12:30 horas
- Fecha 19: vs Arsenal: 30 de diciembre - 15:15 horas
- Fecha 20: vs Nottingham Forest: 3 de enero - 07:30 horas
- Fecha 21: vs Crystal Palace: 7 de enero - 14:30 horas
Horario West Ham United y Aston Villa, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela: 10:00 horas