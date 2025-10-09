Suscribirse

Julia Miranda recibe el Nature’s Advocate Award por su trayectoria en conservación ambiental

Redacción Semana
9 de octubre de 2025, 7:42 p. m.
La representante a la Cámara Julia Miranda recibió en Washington D. C. el Nature’s Advocate Award, reconocimiento otorgado por The Nature Conservancy (TNC) a líderes que promueven políticas públicas orientadas a la conservación ambiental y la acción climática.

Miranda, abogada bogotana y exdirectora de Parques Nacionales Naturales de Colombia, fue destacada por su papel en el fortalecimiento de la política ambiental del país. Durante los 17 años que estuvo al frente de la entidad, lideró la creación de 13 nuevas áreas protegidas, la ampliación del Parque Nacional Serranía de Chiribiquete —hoy Patrimonio Mixto de la Humanidad— y la inclusión de siete parques nacionales en la Lista Verde de la UICN, un instrumento internacional que mide la efectividad de la conservación.

También impulsó el aumento del presupuesto de Parques Nacionales en varias oportunidades y la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Tras su paso por la dirección de la entidad, fue elegida congresista, donde ha promovido iniciativas legislativas relacionadas con la protección del medio ambiente.

El premio, que TNC entrega anualmente, busca reconocer a quienes contribuyen desde el ámbito público o privado al fortalecimiento de políticas de conservación y sostenibilidad. Miranda, quien también fue vicepresidenta de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas de la UICN, afirmó que su labor en el Congreso se centra en “aportar la experiencia acumulada para construir una sociedad más justa y sostenible”.

