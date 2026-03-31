Letras

Brasileña Ana Paula Maia, entre los seis finalistas del prestigioso International Booker Prize

Optará al galardón por su obra “Assim na terra como embaixo da terra”, traducida al inglés por la canadiense Padma Viswanathan, con el título “On Earth As It Is Beneath”.

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Redacción Arcadia
31 de marzo de 2026, 9:46 a. m.
La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre seis finalistas del International Booker Prize.
La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre seis finalistas del International Booker Prize. Foto: © India Hobson for Booker Prize Foundation

La brasileña Ana Paula Maia figura entre los seis finalistas del International Booker Prize de 2026, anunciaron este martes los organizadores del certamen literario británico, que premia la obra de un escritor traducida al inglés.

Maia, de 48 años, fue seleccionada tras una primera lista de trece finalistas, difundida el 24 de febrero, y en la que estaba también la argentina Gabriela Cabezón Cámara.

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La brasileña optará al galardón por su obra Assim na terra como embaixo da terra, traducida al inglés por la canadiense Padma Viswanathan, con el título On Earth As It Is Beneath.

Esta novela publicada en 2017 explora la vida de quienes trabajan en los márgenes de la sociedad brasileña.

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“Una novela corta brutal, inquietante e hipnótica ambientada en una remota colonia penal brasileña, donde los límites entre la justicia y la crueldad se desdibujan. Escueta, implacable y sin concesiones”, afirmó este martes el jurado sobre la obra de la brasileña, tras el anuncio de los seis finalistas.

El jurado destacó que Maia, autora de siete novelas, ganó el Premio Sao Paulo de Literatura dos años consecutivos, con Assim na Terra como embaixo da Terra (2018) y Enterre Seus Mortos (2019).

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El jurado, que evaluó una primera selección de 128 obras, presentadas por las editoriales y publicadas en Reino Unido entre el 1 de mayo de 2025 y el 30 de abril de 2026, incluyó también en esta lista de seis finalistas a autores de Alemania (2), Francia, Bulgaria y Taiwán.

La argentina Gabriela Cabezón Cámara, de 57 años, había sido incluida en una primera lista de trece finalistas, pero no fue seleccionada. Optaba con su novela Las niñas del naranjel, publicada en 2023 y traducida por la estadounidense Robin Myers con el título We are green and trembling (Estamos verdes y temblando).

La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre seis finalistas del International Booker Prize.
La escritora brasileña Ana Paula Maia, entre seis finalistas del International Booker Prize. Foto: © India Hobson for Booker Prize Foundation
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El premio, cuyo ganador será anunciado el 19 de mayo en una ceremonia en el museo londinense Tate Modern, tiene una recompensa en metálico de 50.000 libras (alrededor de 68.000 dólares), a compartir a partes iguales entre el autor ganador y el traductor de la obra.

El Booker International Prize, premio para una obra traducida al inglés, que cumple diez años, no ha tenido hasta ahora ningún ganador en lengua española o portuguesa. En la última edición se impuso la india Banu Mushtaq.

La lista completa

Como afirmó Natasha Brown, presidenta del jurado de este año, esta selección integra “relatos que capturan momentos del siglo pasado, libros que resuenan con la historia. Si bien hay desgarro, brutalidad y aislamiento en estas historias, su impacto perdurable es revitalizador”. Estos son los otros cinco elegidos.

The Director, Daniel Kehlmann; The Witch, Marie NDiaye; Taiwan Travelogue, Yáng Shuāng-zǐ; She Who Remains, Rene Karabash; The Nights Are Quiet in Tehran, Shida Bazyar.

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Daniel Kehlmann - 'El director' Foto: Random House
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Vale anotar que Arcadia habló con Kehlmann, quien pasó hace meses por el Hay Festival Cartagena, sobre la novela que lo ve elegido a este prestigioso premio. Esto nos contó el autor más vendedor de Alemania en estos tiempos.

*Con información de AFP.