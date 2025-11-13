New Cambridge School invierte más de $13.000 millones en la modernización de espacios de aprendizaje para 1.000 estudiantes de primaria

El Banco Mundial ha advertido que América Latina, y particularmente Colombia, enfrenta un déficit en infraestructura educativa que limita la calidad de la enseñanza. En el país, según el Ministerio de Educación, el 85 % de las instituciones no cuenta con accesos adecuados para personas con movilidad reducida y el 41 % tiene más de 40 años sin reparaciones significativas. Ante este panorama, la renovación y modernización de los entornos escolares se ha convertido en una prioridad para mejorar el aprendizaje y la equidad educativa.

En Bucaramanga, el New Cambridge School adelanta un ambicioso proyecto de transformación de su edificio de primaria, con una inversión que supera los $13.000 millones. La obra beneficiará a cerca de 1.000 estudiantes, quienes contarán con aulas modernas, espacios de lectura, zonas de juego y un laboratorio STEM, además de baños y elevador accesibles, sistemas de aislamiento acústico y aire acondicionado.

Carolina Charry Reyes, rectora del colegio, explicó que se trata de “una transformación integral de la infraestructura, diseñada desde los principios del aprendizaje y respaldada por un reforzamiento estructural de alto nivel, fundamental por su ubicación en una zona de alta actividad sísmica”.

“Cada espacio, desde la iluminación y el diseño cromático hasta la configuración de las aulas y las experiencias sensoriales, responde a un propósito educativo de favorecer el desarrollo integral de nuestros estudiantes”, afirmó la directiva, quien destacó la importancia de crear ambientes que fomenten el bienestar y la curiosidad.