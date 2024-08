Declaración de renta: miles en pánico por alzas frente al año pasado. ¿Subirá más con la nueva reforma tributaria? MinHacienda contesta

El miedo crece y el anuncio de una nueva reforma tributaria no da calma. SEMANA habló para su más reciente portada con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Ante la pregunta de si se tiene contemplado algún alivio para los asalariados, el ministro contestó tajante: “No, eso quedará igual”.

Y, aunque la reforma no ha contemplado subir las rentas laborales, puede que a muchos colombianos sí les afecte pues se buscará gravar otros ingresos. “Lo que sí le hemos pedido a la Dian es que identifique dónde están las rentas no laborales. Porque es allá a donde tenemos que llegar. Siempre terminamos cargando el peso en las rentas laborales y ya no hay de dónde más. Podríamos incluso pensar en aumentar un poco más la tarifa marginal (hay seis tarifas en el impuesto de renta según el ingreso y en la actualidad van entre 19 y 39 por ciento), pero cuando revisamos quiénes pagarían en ese sentido, son personas que tendrían que ganar laboralmente 1.300 o 1.400 millones de pesos. Dígame quién gana 1.400 millones de pesos laboralmente. Tiene que tener un sueldo de 100 millones al mes”, explicó.