Emprendimiento real: Lecciones de las exitosas hermanas Carvajalino en su nuevo libro ‘Cómo hacer negocios sin dinero’

Hermanas Carvajalino: Nosotras tenemos una historia muy particular. Empezamos a vender chocolates a los 6-7-8 en Barranquilla. Es decir, tenemos una historia de emprendimiento más allá de charlar de emprendimiento, de leer un libro, escucharlo en un podcast. Lo hablamos desde la historia de lo que vivimos, nosotros desde muy jóvenes nos volvimos conferencistas, hoy por hoy somos fundadoras de The Biz Nation, una plataforma de entrenamiento corporativo con más de 100.000 estudiantes en nueve países de América Latina.

Todo esto nos llevó a reflexionar ¿qué tan bueno sería poder mostrarle a más personas que emprender es posible en un país como Colombia?, pero la gente siempre cree que no se puede emprender, porque no hay plata, es la razón principal por la que no emprenden. Y de verdad que nos hemos dado cuenta, por la manera como empezamos con 30.000 pesos, pero por la manera como han empezado otros emprendedores exitosos en el mundo, que no es lo primero, ni lo más importante que se necesita la plata y eso es lo que queremos, que mucha gente se dé cuenta y entienda que lo pueden hacer sin dinero.