Empresas
Este es el Top 10 de líderes empresariales en Colombia
Merco Líderes Colombia presentó los resultados de la nueva medición en la que se dan a conocer los 100 empresarios con mejor reputación en Colombia. Es la decimoctava edición de este ranking.
El 21 de octubre de 2025, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) publicó los resultados de su habitual ranking, que identifica a los líderes empresariales del país con mejor reputación.
La medición tardó siete meses, entre marzo y octubre de 2025, y se hicieron unas 2.400 encuestas a directivos, analistas financieros, periodistas y docentes para medir los indicadores de las compañías en el país.
En la lista de los 100 empresarios están los más reconocidos en Colombia que pertenecen a compañías que apuestan por la generación de empleo. Este es el top de los diez líderes que, según la medición, tienen la mejor reputación.
Juan Carlos Mora Uribe
Empresa: Bancolombia
Puntuación: 10.000
Arturo Calle Calle
Empresa: Comercializadora Arturo Calle
Puntuación: 9.002
Camila Escobar Corredor
Empresa: Procafecol (Juan Valdez)
Puntuación: 7.896
Mario Hernández Zambrano
Empresa: Mario Hernández
Puntuación: 7.088
Beatriz Fernández
Empresa: Crepes & Waffles
Puntuación: 8.847
David Vélez
Empresa: Nubank
Puntuación: 8.273
Jorge Mario Velásquez
Empresa: Grupo Argos
Puntuación: 8.004
Carlos Enrique Cavelier
Empresa: Alquería
Puntuación: 6.989
Sergio Andrés Rincón
Empresa: Bavaria
Puntuación: 6.960
Ernesto Fajardo
Empresa: Grupo Alpina
Puntuación: 6.728