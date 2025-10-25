Suscribirse

Empresas

Este es el Top 10 de líderes empresariales en Colombia

Merco Líderes Colombia presentó los resultados de la nueva medición en la que se dan a conocer los 100 empresarios con mejor reputación en Colombia. Es la decimoctava edición de este ranking.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
25 de octubre de 2025, 8:24 a. m.
ED 2259
En la foto: (Izq) Sergio Andrés Rincón, Juan Carlos Mora, Beatriz Fernández, Arturo Calle, Mario Hernández, Jorge Mario Velásquez, Carlos Enrique Cavelier, David Vélez, Camila Escobar y Ernesto Fajardo. | Foto: SEMANA

El 21 de octubre de 2025, el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) publicó los resultados de su habitual ranking, que identifica a los líderes empresariales del país con mejor reputación.

La medición tardó siete meses, entre marzo y octubre de 2025, y se hicieron unas 2.400 encuestas a directivos, analistas financieros, periodistas y docentes para medir los indicadores de las compañías en el país.

Contexto: Los 10 primeros líderes empresariales del país, según escalafón 2025 de Merco. ¿Quién desbancó a Arturo Calle?

En la lista de los 100 empresarios están los más reconocidos en Colombia que pertenecen a compañías que apuestan por la generación de empleo. Este es el top de los diez líderes que, según la medición, tienen la mejor reputación.

Juan Carlos Mora Uribe

Juan Carlos Mora Uribe
Juan Carlos Mora Uribe | Foto: CORTESIA BANCOLOMBIA

Empresa: Bancolombia

Puntuación: 10.000

Arturo Calle Calle

Arturo Calle Calle
Arturo Calle Calle. | Foto: CORTESIA BANCOLOMBIA

Empresa: Comercializadora Arturo Calle

Puntuación: 9.002

Camila Escobar Corredor

Camila Escobar Corredor
Camila Escobar Corredor | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Empresa: Procafecol (Juan Valdez)

Puntuación: 7.896

Mario Hernández Zambrano

Mario Hernández Zambrano
Mario Hernández Zambrano | Foto: JUAN CARLOS SIERRA

Empresa: Mario Hernández

Puntuación: 7.088

Beatriz Fernández

Beatriz Fernández
Beatriz Fernández | Foto: UAN CARLOS SIERRA

Empresa: Crepes & Waffles

Puntuación: 8.847

David Vélez

David Vélez
David Vélez | Foto: PILAR MEJÍA CIFUENTES

Empresa: Nubank

Puntuación: 8.273

Jorge Mario Velásquez

Jorge Mario Velásquez
Jorge Mario Velásquez | Foto: Cortesia Grupo Argos

Empresa: Grupo Argos

Puntuación: 8.004

Carlos Enrique Cavelier

Carlos Enrique Cavelier
Carlos Enrique Cavelier | Foto: NATALIA BETANCOURT

Empresa: Alquería

Puntuación: 6.989

Sergio Andrés Rincón

Sergio Andrés Rincón
Sergio Andrés Rincón | Foto: foto: API

Empresa: Bavaria

Puntuación: 6.960

Ernesto Fajardo

Ernesto Fajardo
Ernesto Fajardo | Foto: ALPINA

Empresa: Grupo Alpina

Puntuación: 6.728

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Donald Trump arrincona a Gustavo Petro: tres puntos clave que ponen en jaque a Colombia. Esto es lo que puede venir

2. Petro contra Trump: los detalles secretos de la pelea y el libreto para tratar de defenderse frente a la Casa Blanca

3. Golpe a la seguridad: esto le costará a Colombia perder el apoyo de Estados Unidos. El panorama es alarmante. “Quedamos alineados con el Eje del Mal”

4. Escándalo: el general Federico Mejía usó un helicóptero del Ejército para liberar a un traficante de cocaína en el Cauca. Estas son las pruebas

5. Habla Carlos García, medio hermano de Mauricio Leal: dice que Jhoiner “mató” al estilista y a su madre y quiere quedarse con los bienes; pidió investigar a otras dos personas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

lideresempresario

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.