La Fundación Internacional Soñar y Jonnatan López, creador del emprendimiento, buscan concientizar a la comunidad sobre la importancia de tener un fondo de imprevistos para evitar que, ante un emergencia, se queden con las manos vacías, como ocurrió hace dos años . "No solo es trabajar y comernos todo. Debemos fortalecernos como pueblos indígenas", fue la enseñanza que le ha dejado el proyecto a Mariela.

"Mi decisión fue irme para la montaña. Allá tuve que aprender a caminar, a hacer rancho y a prestar guardia. Me gustaba y me gustan todavía las ideas de Camilo Torres y Ernesto Che Guevara", dice.

Baldolovino Dumasa cuenta que su territorio está lleno de diferentes actores armados ilegales. "La comunidad embera ya no puede producir plátano, yuca o criar gallinas, porque siempre permanecemos en desplazamiento", dice. Sin embargo, los indígenas descubrieron que uno de los pocos cultivos que no genera interés de parte de los grupos armados es el de cúrcuma; una planta curativa que el hombre blanco no sabe aprovechar.

Por esa razón su pueblo creó la Asociación de víctimas del conflicto y personas en condición de vulnerabilidad (Asovivo), donde 210 productores de cúrcuma en Bojayá se unieron para transformar esta planta en aceites medicinales y harina. Como vicepresidente de la asociación, Dumasa explica quesu comunidad se organizó desde 2007 para cultivar, procesar y comercializar los derivados de la cúrcuma con el fin de obtener una fuente de ingresos desde sus conocimientos ancestrales.

Iniciaron con un terreno de 625 metros cuadrados de cultivo y hoy tienen una hectárea. Han logrado llevar sus productos a Quibdó y Bogotá, incentivando a los compradores a que prueben las bondades de la cúrcuma, que alivia enfermedades como la gastritis y la inflamación del colon y, a la vez, sirve para pintar y crear distintos productos.

En su labor, Dumasa afirma que lo más difícil ha sido la comercialización ya que no cuentan con canales de distribución ni con el registro sanitario del Invima porque que esta entidad aún está verificando los efectos de la planta. Pero a pesar de esto, sigue convencido de es posible vivir de un emprendimiento social. "Ahora producimos 10 toneladas mensuales de aceite y harina al mes, pero queremos ampliar esa cifra".

