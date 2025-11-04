Suscribirse

Banco Agrario sigue ampliando su cobertura con la apertura de su oficina número 794 en Suba

La nueva sucursal busca atender la creciente demanda de servicios financieros en el noroccidente de la capital.

Redacción Economía
4 de noviembre de 2025, 2:53 p. m.
Nueva sede del Banco Agrario en Suba, ubicada al noroccidente de Bogotá.
Nueva sede del Banco Agrario en Suba, ubicada al noroccidente de Bogotá. | Foto: Banco Agrario

El Banco Agrario de Colombia abrió una nueva oficina en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, con el propósito de fortalecer su presencia en la capital y mejorar la atención a los habitantes de esta zona.

La nueva sede del Banco está ubicada en la Calle 146B N° 91-01 y será atendida inicialmente por tres funcionarios, incluyendo un director, un cajero y un asesor, e igualmente contará con cajero automático de la Red Verde de Servibanca.

El presidente de la entidad, Hernando Chica Zuccardi, señaló que la puesta al servicio de esta nueva oficina viene a llenar una necesidad recurrente de la comunidad de Suba, ya que allí se prestará todo el portafolio de productos y servicios del Banco, incluyendo créditos en condiciones favorables para apoyar a los emprendedores de la economía popular que tienen amplia presencia en el sector.

El Banco Agrario tiene ofertas laborales en Bogotá, Putumayo, Córdoba, entre otras regiones
Con esta apertura, la entidad completa 794 oficinas en todo el país. | Foto: Getty Images / Bloomberg

“Esperamos que los habitantes de la localidad de Suba y sectores aledaños se acerquen a nuestra nueva sucursal para que conozcan y aprovechen todas las opciones que tenemos, no solo en materia de ahorro sino de financiación, a través de líneas de crédito en condiciones favorables de plazos y tasas para que sigan aportando a la economía del sector y de la ciudad en general”, manifestó el directivo.

Actualmente, el Banco Agrario tiene presencia en distintos puntos de Bogotá, entre ellos la Avenida Jiménez, Avenida Chile, Calle 100, Puente Aranda, Restrepo, Usme, el CAN y las centrales de abastos Codabas, Corabastos y Paloquemao.

