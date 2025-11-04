El Banco Agrario de Colombia abrió una nueva oficina en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá, con el propósito de fortalecer su presencia en la capital y mejorar la atención a los habitantes de esta zona.

La nueva sede del Banco está ubicada en la Calle 146B N° 91-01 y será atendida inicialmente por tres funcionarios, incluyendo un director, un cajero y un asesor, e igualmente contará con cajero automático de la Red Verde de Servibanca.

El presidente de la entidad, Hernando Chica Zuccardi, señaló que la puesta al servicio de esta nueva oficina viene a llenar una necesidad recurrente de la comunidad de Suba, ya que allí se prestará todo el portafolio de productos y servicios del Banco, incluyendo créditos en condiciones favorables para apoyar a los emprendedores de la economía popular que tienen amplia presencia en el sector.

Con esta apertura, la entidad completa 794 oficinas en todo el país. | Foto: Getty Images / Bloomberg

“Esperamos que los habitantes de la localidad de Suba y sectores aledaños se acerquen a nuestra nueva sucursal para que conozcan y aprovechen todas las opciones que tenemos, no solo en materia de ahorro sino de financiación, a través de líneas de crédito en condiciones favorables de plazos y tasas para que sigan aportando a la economía del sector y de la ciudad en general”, manifestó el directivo.