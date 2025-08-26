Suscribirse

¿Buscando práctica? Bavaria abre más de 50 vacantes a nivel nacional para jóvenes en busca de su primera experiencia laboral

La convocatoria busca integrar a estudiantes universitarios en diferentes áreas y estará abierta hasta el 15 de septiembre.

Redacción Economía
26 de agosto de 2025, 8:43 p. m.
La convocatoria de Bavaria busca integrar a estudiantes en distintas áreas para fortalecer su experiencia laboral.
La convocatoria de Bavaria busca integrar a estudiantes en distintas áreas para fortalecer su experiencia laboral. | Foto: Bavaria

La cervecera Bavaria anunció la apertura de más de 50 vacantes de práctica a nivel nacional, dirigidas a estudiantes universitarios que se encuentren en último o penúltimo semestre y que estén en busca de su primera experiencia laboral. La convocatoria estará disponible hasta el 15 de septiembre y forma parte de su programa de talento Generación Creators.

Los seleccionados podrán vincularse en áreas como comunicaciones, compras, tecnología, finanzas, logística, marketing, producción, ventas, recursos humanos y sostenibilidad. El proceso de práctica tendrá una duración de hasta un año bajo un contrato especial de aprendizaje, con un auxilio económico de $2.000.000, además de auxilio de transporte y prestaciones legales.

Bavaria abrió 53 vacantes de práctica para estudiantes universitarios en distintas ciudades del país. La convocatoria estará disponible hasta el 15 de septiembre.
Bavaria abrió 53 vacantes de práctica para estudiantes universitarios en distintas ciudades del país. La convocatoria estará disponible hasta el 15 de septiembre. | Foto: Bavaria

De acuerdo con la compañía, esta iniciativa busca fortalecer el mercado laboral colombiano al ofrecer a los jóvenes herramientas y experiencias que les permitan enfrentar los retos del mundo laboral actual. La práctica comenzará en enero de 2026, de acuerdo con las disposiciones de cada universidad.

La convocatoria está abierta para estudiantes mayores de edad, quienes deberán diligenciar el formulario dispuesto por la empresa dentro de las fechas establecidas.

Con más de 136 años de trayectoria en Colombia, Bavaria cuenta con ocho cervecerías en distintas regiones del país, además de malterías, una fábrica de etiquetas y más de 55 complejos logísticos. Su presencia nacional le permite ofrecer oportunidades de formación en diferentes ciudades, ampliando el alcance de esta convocatoria.

