¿Buscando práctica? Bavaria abre más de 50 vacantes a nivel nacional para jóvenes en busca de su primera experiencia laboral

La cervecera Bavaria anunció la apertura de más de 50 vacantes de práctica a nivel nacional, dirigidas a estudiantes universitarios que se encuentren en último o penúltimo semestre y que estén en busca de su primera experiencia laboral. La convocatoria estará disponible hasta el 15 de septiembre y forma parte de su programa de talento Generación Creators.

Los seleccionados podrán vincularse en áreas como comunicaciones, compras, tecnología, finanzas, logística, marketing, producción, ventas, recursos humanos y sostenibilidad. El proceso de práctica tendrá una duración de hasta un año bajo un contrato especial de aprendizaje, con un auxilio económico de $2.000.000, además de auxilio de transporte y prestaciones legales.

Bavaria abrió 53 vacantes de práctica para estudiantes universitarios en distintas ciudades del país. La convocatoria estará disponible hasta el 15 de septiembre. | Foto: Bavaria

De acuerdo con la compañía, esta iniciativa busca fortalecer el mercado laboral colombiano al ofrecer a los jóvenes herramientas y experiencias que les permitan enfrentar los retos del mundo laboral actual. La práctica comenzará en enero de 2026, de acuerdo con las disposiciones de cada universidad.

La convocatoria está abierta para estudiantes mayores de edad, quienes deberán diligenciar el formulario dispuesto por la empresa dentro de las fechas establecidas.