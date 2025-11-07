Suscribirse

Cápsulas

Cali implementa sistema de pago digital en el MIO con tarjetas bancarias y dispositivos móviles

La capital vallecaucana se convierte en la primera ciudad del país en adoptar el modelo de circuito abierto, que permite pagar los pasajes del transporte público con tarjetas o celulares sin necesidad de efectivo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
7 de noviembre de 2025, 6:17 p. m.
Patio taller del MIO empresa GIT en Bochalema
Con el nuevo sistema Open Loop, Cali se convierte en la primera ciudad del país en ofrecer pagos digitales directos en su transporte masivo. | Foto: Bernardo Peña/El País

El sistema de transporte masivo MIO dio un paso importante hacia la digitalización de sus operaciones con la habilitación del pago de pasajes mediante tarjetas débito, crédito y dispositivos móviles con tecnología sin contacto.

La medida, impulsada por el Banco de Occidente, busca facilitar el acceso de los usuarios y mejorar la eficiencia del servicio, al reducir los tiempos de abordaje y disminuir el uso de efectivo.

El nuevo sistema de circuito abierto Open Loop, implementado por Metro Cali, permite que las tarjetas bancarias de franquicias Visa y Mastercard, así como las billeteras digitales, sean aceptadas directamente en los lectores instalados en buses, estaciones y terminales. Con solo acercar la tarjeta o el celular al validador, los pasajeros pueden completar su pago sin trámites previos.

Protesta Ex socios de Unimetro, Exigen la devolución del dinero invertido en el sistema de transporte masivo
Usuarios del sistema MIO en Cali ya pueden pagar su pasaje acercando su tarjeta o celular a los validadores instalados en buses y estaciones. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

De acuerdo con cifras de Metro Cali, más de 312.000 usuarios del sistema podrán beneficiarse de esta modalidad, que podría reducir el tiempo de abordaje hasta en un 50 %. Además, se estima que alrededor del 10 % de los pasajeros adoptarán el nuevo método de pago en los próximos meses.

El Banco de Occidente señaló que su objetivo es acompañar la modernización de los medios de pago en el transporte público y fortalecer la inclusión digital en la región.

Esta implementación consolida a Cali como pionera en la adopción del sistema Open Loop en Colombia, un modelo que ya funciona en otras ciudades del mundo y que busca integrar los servicios de movilidad con soluciones financieras seguras y ágiles.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Listado completo de los Premios Grammy 2026; Kendrick Lamar y Bad Bunny, entre los más nominados

2. Union Berlin vs. Bayern Múnich: hora exacta y canal para ver jugar a Luis Díaz en Bundesliga

3. Video que causa indignación en redes muestra la agresión a una empleada de McDonald’s; le arrojaron café caliente en la espalda

4. En plena conmemoración en el Palacio de Justicia, condenan al Estado por crimen de un magistrado durante el holocausto

5. Gustavo Petro dio a conocer el país que lo declaró “persona no grata”: el mensaje generó revuelo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

DigitalizaciónMIOCali destino cultural de Suraméricatransporte públicoValle del CaucaTransporte

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.