Chez Migu, el restaurante de estilo francés que llega a Bogotá desde Medellín con una inversión cercana a los $1.800 millones

El restaurante proyecta atender a más de 300.000 comensales en su primer año.

Redacción Semana
30 de octubre de 2025, 2:23 p. m.
Chez Migu Bogotá.
Chez Migu abrió su restaurante en Bogotá. | Foto: Suministrada API

Con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica de la capital y representar un concepto distinto que entrelaza la comida y el ambiente francés con tintes locales, tanto en el entorno como en el menú, llega a Bogotá Chez Migu, un restaurante que ha logrado posicionarse en Medellín, donde ya cuenta con dos sedes.

Sus inversionistas, María Luisa Penagos, Juan José Aramburo, Sebastián Garcés y Eduardo De Greiff, destinaron 1.800 millones de pesos para abrir el lugar y expandir la marca más allá de Antioquia. Le apuestan a un concepto de buena cocina, ambiente cuidado y un servicio cercano.

El restaurante está ubicado en la Calle 65 #4-05, en la Zona G en Bogotá, y ofrece un formato íntimo con capacidad para 75 personas, además, cuenta con un piano y música en vivo y una sala vip con piano privado para reuniones de hasta 30 personas.

El restaurante proyecta atender a más de 300.000 comensales en su primer año y lograr ventas por encima de los 3.000 millones de pesos.

