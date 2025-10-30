Con el objetivo de ampliar la oferta gastronómica de la capital y representar un concepto distinto que entrelaza la comida y el ambiente francés con tintes locales, tanto en el entorno como en el menú, llega a Bogotá Chez Migu, un restaurante que ha logrado posicionarse en Medellín, donde ya cuenta con dos sedes.

Sus inversionistas, María Luisa Penagos, Juan José Aramburo, Sebastián Garcés y Eduardo De Greiff, destinaron 1.800 millones de pesos para abrir el lugar y expandir la marca más allá de Antioquia. Le apuestan a un concepto de buena cocina, ambiente cuidado y un servicio cercano.

El restaurante está ubicado en la Calle 65 #4-05, en la Zona G en Bogotá, y ofrece un formato íntimo con capacidad para 75 personas, además, cuenta con un piano y música en vivo y una sala vip con piano privado para reuniones de hasta 30 personas.