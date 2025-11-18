En Santander se pone en marcha un nuevo Centro de Industrialización del Café

La Federación Nacional de Cafeteros presentó en Santander su nuevo Centro de Industrialización Regional de Café (CIR), una infraestructura diseñada para ampliar las capacidades productivas y técnicas de los caficultores del departamento. El espacio, denominado “Entre Árboles”, se integra a la red de centros que la organización viene implementando en distintas zonas del país.

Este proyecto hace parte de una estrategia que busca acercar tecnología, procesamiento industrial y asistencia técnica al origen del café. Este es el tercer centro en funcionamiento, luego de las aperturas en Neiva (Huila) y Manizales (Caldas). La iniciativa plantea la creación de hasta quince centros en diversas regiones, con el fin de facilitar a los productores, el acceso a servicios como trilla, clasificación, tostión y empaque, esto con el fin de garantizar los estándares de calidad en el grano y permitiendo su envío a clientes internacionales.

Este ecosistema integral de conocimiento y desarrollo, cuenta con un Laboratorio de Catación y un Centro de Capacitación y Asistencia Técnica. | Foto: Federación Nacional de Cafeteros

Ubicado en el sector comercial de Bucaramanga, el nuevo CIR se convierte en un punto de transformación para la caficultura santandereana. Su infraestructura incluye equipos de última generación, con una capacidad de trilla de hasta 1.000 sacos mensuales y un volumen de tostón que alcanza las 22 toneladas al mes.

Además de su componente industrial, “Entre árboles” funcionará como un ecosistema de conocimiento, incorporando un laboratorio de catación y un centro de capacitación y asistencia técnica. Estos espacios, desarrollados en alianza con universidades locales, permitirán fortalecer procesos de formación, control de calidad y desarrollo de nuevos productos, orientados a consolidar la competitividad del café regional.