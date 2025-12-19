Fundación anuncia apertura de becas para deportistas de estratos 1, 2 y 3

La Fundación Nancy Kotal de Cortés abre oficialmente las inscripciones para la cohorte 2025–2027 de la Beca Nancy Kotal de Cortés, un programa creado para fortalecer el trayecto formativo y personal de jóvenes deportistas de alto rendimiento de estratos 1, 2 y 3 en todo el país. Las inscripciones estarán habilitadas hasta al 30 de enero de 2026. Los deportistas interesados podrán consultar los requisitos y completar su formulario de postulación a través del enlace oficial de la convocatoria: https://fundnancykotaldecortes.org/convocatoria-2026-2027/.

Este programa, desarrollado en alianza con el Centro Colombo Americano de Bogotá, ofrece un proceso completo de formación en inglés que incluye 14 niveles gratuitos desde A1 hasta B1, con material educativo, auxilio económico para gastos de conectividad, préstamo de computador cuando sea necesario, participación en talleres de liderazgo, actividades extracurriculares y un campamento de inmersión que fortalece la práctica del idioma en contextos reales y colaborativos.

La beca no solo busca que los jóvenes deportistas desarrollen competencias lingüísticas, sino que cuenten con herramientas para proyectarse académicamente dentro y fuera del país. Por ello, el programa incluye acompañamiento para entender el proceso de postulación a becas universitarias en Colombia o Estados Unidos, así como un vínculo permanente con la oficina de egresados que facilita el seguimiento y apoyo continuo a su trayectoria.

“Con esta beca buscamos que los jóvenes talentos del deporte colombiano fortalezcan no solo su nivel de inglés, sino también su proyecto de vida y su acceso a oportunidades académicas dentro y fuera del país. Queremos que cada deportista sepa que su futuro puede ser tan grande como sus sueños”, afirmó Janet Van Deren, gerente general del Centro Colombo Americano Bogotá y directora ejecutiva de la Fundación Nancy Kotal de Cortés.

Desde su creación, la Beca Nancy Kotal de Cortés ha acompañado procesos de formación que han trascendido la cancha, la piscina y la pista. Los beneficiarios no solo mejoran su dominio del inglés, también amplían sus horizontes profesionales, superan barreras socioeconómicas y encuentran nuevas oportunidades para continuar creciendo como deportistas y como personas.