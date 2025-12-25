Conmoción por muerte de promesa de la gimnasia, en Navidad: tenía 18 años y esto fue lo que pasó

La joven gimnasta Isabelle Marciniak, de 18 años, una de las figuras de este deporte en Brasil, falleció este 24 de diciembre, día de Navidad, según confirmó la Federación Paranaense de Gimnasia.

Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

La deportista brasileña, campeona en su país de gimnasia rítmica en 2021 y quien era catalogada como una de las promesas de esta disciplina en el país de la zamba, perdió la batalla con una dura enfermedad.

Según se ha conocido, Marciniak fue diagnosticada con la enfermedad de Hodking, tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, lo que finalmente provocó su deceso.

La destacada deportista logró conseguir títulos regionales en Paraná, su estado natal, al igual que en competencias en a nivel nacional, lo que la hizo destacarse en el ámbito deportivo, pese a su corta edad.

Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Isabelle Marciniak se destacó en la gimnasia y recientemente había logrado importantes presentaciones. - Imagen de referencia- Foto: Getty Images

Su más reciente conquista fue en 2023 cuando consiguió el título con el trío adulto del Club Agir de Curitiba, trofeo que se sumó a la medalla de oro conseguida en el Campeonato Brasileño juvenil de Gimnasia Rítmica, a la presea de plata obtenida con la cinta y al oro logrado en la prueba con la pelota.

“Con profunda tristeza, la Federación Paranaense de Gimnasia recibió la noticia del fallecimiento de la gimnasta Isabelle Marciniak. Isabelle formó parte de la historia del Clube Agir, donde logró importantes victorias y brilló en los Campeonatos de Paraná y Brasil. Entre sus últimos logros, destaca el título de campeona con el trío adulto del Clube Agir en 2023, fruto de su compromiso y espíritu de equipo”, escribió la Federación Paranaense de Gimnasia en un posteo en la red social Instagram.

“En este momento de dolor, nos solidarizamos con su familia, amigos, compañeros de equipo, entrenadores y toda la comunidad gimnástica. Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria sigan vivos como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana. Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz”, concluyó la entidad al lamentar la partida de la talentosa deportista.

Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

La gimnasta fue diagnosticada con un tipo de cáncer- Imagen de referencia. Foto: Getty Images

El cuerpo de Marciniak será velado este jueves, 25 de diciembre, en la ciudad de Araucária, de donde era oriunda, región en la que también será sepultada.

Sin duda alguna, este es un duro golpe para el deporte brasileño y para la gimnasia de ese país, pues Marciniak era una reconocida atleta que aportó, con su corta carrera, al reconocimiento de esta disciplina y al desarrollo de este deporte como vía para que la comunidad se enfocara en el deporte como medio de transformación social.