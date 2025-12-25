Philipp Lahm deja en evidencia la admiración por Luis Díaz: el post del que todos hablan en Bayern Múnich

Es tanta la locura por Luis Díaz en Bayern Múnich, que hasta las leyendas históricas del cuadro bávaro expresan su admiración por el colombiano. Uno de ellos es Philipp Lahm, quien ganó todo con el elenco alemán.

En su tradicional post navideño, el pasado 24 de diciembre, Philipp Lahm publicó una selfie con el árbol de Navidad atrás. ¿El detalle? Uno de los niños que sale en la imagen tiene la camiseta de Luis Díaz en Bayern Múnich.

La familia Lahm posa con la camiseta de Luis Díaz en Navidad

Y es que el post de Philipp Lahm reza: “Feliz Navidad de parte de la familia Lahm. Les deseamos unas vacaciones relajantes y que pasen un tiempo maravilloso con sus seres queridos”, pero lo que más le importó a la gente fue ver al pequeño con el dorsal 14 del Bayern y el nombre de Lucho.

Rápidamente, el post llegó a 121 mil me gusta en Instagram, con poco más de mil comentarios por parte de los fanáticos. A punta de buen juego, goles y asistencias, Lucho se ganó a la familia de una leyenda del Bayern Múnich. Solo en números, Lahm obtuvo 21 títulos en el cuadro bávaro.

No es la primera vez: Luis Díaz ya se había ganado a los Gerrard

Si bien Luis Díaz llegó a Múnich en el mercado de pases de verano del 2025, antes ya había dejado huella en Europa. Brilló con Porto y sus actuaciones allí le permitieron llegar al Liverpool de Inglaterra.

Y si en Liverpool hay un nombre histórico, es el de Steven Gerrard. Realmente es una leyenda en Anfield, por todo lo que logró y por su sentido de pertenencia en una institución emblema de la Premier League.

Para diciembre de 2022, cuando Lucho prestaba sus servicios y la estallaba en Liverpool, Steven Gerrard hizo un post en Instagram junto a su hijo. Salen juntos deseando una feliz navidad, pero al fondo los acompañaba un cuadro con Luis Díaz como uno de los protagonistas.

Entonces, Luis Díaz, con 28 años, ya se es referente en dos familias que han dejado huella en el mundo del fútbol: Los Lahm en Bayern y los Gerrard en Liverpool.

En pleno ecuador de la temporada 2025-2026, Luis Díaz brilla como uno de los mejores jugadores del Bayern. Él y sus compañeros tienen la gran opción de ganar la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League. Además, ya levantaron la Supercopa de ese país.