Ídolo de Liverpool confesó que siente “mucho odio” hacia los argentinos y sentenció a Messi: “Tenemos cuentas pendientes”

A medida que se acerca el Mundial 2026, es inevitable que se revivan las gestas de las selecciones y los hechos que marcaron la historia del fútbol en las pasadas citas orbitales; de esta manera, el ambiente comienza a calentarse de cara a una nueva Copa del Mundo en la que Argentina intentará mantener la corona obtenida en Qatar 2022.

Djibril Cisse disputó dos mundiales con Francia. Foto: Getty Images

Justamente, el exfutbolista francés Djibril Cissé, talentoso delantero que fue figura en el Liverpool, Olympique de Marsella y la Lazio, se refirió a esa final en la que la selección de su país fue derrotada por los suramericanos, en un partido que muchos han calificado como la mejor final de todos los tiempos.

Cissé, campeón de la Copa Confederaciones con Francia en 2003, no se guardó nada y se fue de frente contra los argentinos, a quienes calificó, en términos futbolísticos, de “mayores enemigos”, luego de aquella jornada que les arrebató su tercera Copa del Mundo.

Las declaraciones del exdelantero galo han generado bastante polémica, pues no se detuvo allí y dejó ver que la herida por esa derrota, en su caso, sigue abierta, razón por la que elevó a la categoría de ‘clásico’, los duelos que de ahora en adelante disputen Argentina y Francia.

Djibril Cissé fue una de las figuras del Liverpool. Foto: Offside via Getty Images

Cissé, que se perdió la copa de Alemania 2006 por una impresionante lesión de tibia y peroné, habló en una sesión especial de L’Equipe, donde repitieron el partido de la final de Qatar 2022 para analizar al detalle el encuentro que resultó emocionante.

Durante su participación, el francés señaló que siente “mucho odio” hacia los argentinos luego de ese encuentro, al que calificó como el más importante para Francia en los últimos años, por lo que haberlo perdido significó un duro golpe para la afición de su país.

“Después de ver las imágenes quedé enojado. Siento mucho odio hacia ellos”, dijo el exdelantero.

Para Cissé, la Selección Argentina ahora es la “principal enemiga” del combinado francés; además, de cara a lo que vendrá en Norteamérica 2026, sentenció a Lionel Messi, pronosticando una amarga despedida de la selección para quien lideró a la albiceleste en su más reciente gesta.

“Quiero conseguir la tercera estrella en el último partido de Messi en el Mundial. Tenemos dos o tres cuentas pendientes que saldar con Argentina”, dijo el exfutbolista deseando que Francia y Argentina se vuelvan a cruzar en la final del próximo mundial.

La participación en este programa especial de L’Equipe sirvió para que Cissé se desahogara y dejara ver la profunda rabia que le causó y que aún siente por la derrota con Argentina y la forma cómo sus jugadores celebraron el título mundial.

Cabe recordar que Enzo Fernández y algunos de sus compañeros dedicaron cánticos que provocaron malestar en los franceses, razón que causó malestar en el camerino del Chelsea, donde el argentino compartía vestuario con colegas galos.

Lionel Messi con el trofeo del Mundial, tras la final de Qatar 2022 Foto: Getty Images

“No puedo comprender cómo sus compañeros lo perdonaron”, dijo el francés, refiriéndose a la forma como se superó el malentendido tras al final de 2022.

Cissé jugó los mundiales de Corea y Japón en 2022 y Sudáfrica 2010, pero su selección fue eliminada en primera ronda en ambas justas; durante su carrera consiguió 273 anotaciones y, aunque fue figura con sus clubes, con la selección no pudo ser relevante.