Presidente del Fenerbahçe de Jhon Durán, Sadettin Saran, fue detenido en Turquía: escándalo tras informe de la Fiscalía

Revelaron detalles del proceso y Fenerbahçe ya hizo un par de pronunciamientos al respecto.

Redacción Deportes
25 de diciembre de 2025, 6:32 p. m.
Sadettin Saran en un partido de Fenerbahce.
Sadettin Saran en un partido de Fenerbahce. Foto: Anadolu via Getty Images

Otra vez Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe donde juega Jhon Durán, está en el ojo del huracán. Durante el mes de diciembre de 2025 han informado sobre la investigación de drogas que se adelanta en su contra, y justo en Navidad lo detuvieron.

Concretamente, el 24 de diciembre de 2025, los medios turcos ocuparon sus primeras páginas informando la detención de Saran. Incluso, citaron el informe de la Fiscalía General de Estambul, donde dieron detalles al respecto.

“Según evidencia adicional obtenida en el marco de la investigación en curso contra el sospechoso Steven Sadettin Saran, este ha sido detenido por equipos del Comando de Gendarmería Provincial de Estambul acusado de suministrar narcóticos, facilitar el consumo de drogas y utilizar narcóticos”, cita The Independent Türkçe sobre el informe de la Fiscalía.

Investigación por drogas lleva a la detención de Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe.
Investigación por drogas lleva a la detención de Sadettin Saran, presidente del Fenerbahçe. Foto: Anadolu via Getty Images

Fenerbahçe se pronuncia

Fue en horas de la tarde del 24 de diciembre, cuando Fenerbahçe emitió un comunicado oficial respecto a todo lo que está pasando con su presidente. Dieron un parte a sus hinchas, a la prensa, y se esperan más detalles con el pasar de las horas.

“Nuestro presidente, el Sr. Sadettin Saran, acudió a la Comandancia de la Gendarmería Provincial de Maslak en su propio vehículo desde nuestro club, bajo la guía y supervisión de las autoridades competentes, como parte del proceso legal en curso. El proceso se ha llevado a cabo con extrema calma y civilidad desde el principio“, arrancan afirmando.

Luego, añaden: “Nuestro presidente recibió toda la asistencia necesaria de los departamentos pertinentes y acompañó el proceso con una actitud constructiva y responsable en cada etapa. En esta etapa del proceso, nuestra petición más importante a todos los seguidores del Fenerbahçe es que confíen en el estimado poder judicial turco y mantengan una postura moderada”.

Horas después, en un comunicado más extenso, citaron declaraciones de los miembros de la junta directiva de Fenerbahçe, quienes expresan su apoyo a Saran y lo dejan claro.

Por ejemplo, uno de los que habló fue Zeynep Yalım Uzun: “Como toda la Junta Directiva, estamos aquí y apoyamos a nuestro presidente. Agradecemos a nuestros aficionados y a toda la comunidad. Confiamos en la justicia turca. Creemos que esto se resolverá de la mejor manera”.

