Adres hizo importante solicitud a las IPS, en medio de procesos de auditoría: esto deberán hacer

Tenga en cuenta el proceso que debe seguir.

Redacción Semana
11 de marzo de 2026, 12:23 p. m.
Las IPS deben realizar este nuevo proceso.
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) se pronunció hace algunas horas enviando una solicitud a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que presentan reclamaciones ante la entidad.

El requerimiento buscaría una actualización en la información de contacto, representación legal y dirección, al considerar que este es un requisito importante para presentar facturas de reclamaciones, mantener un contacto efectivo durante el proceso y apoyar el desarrollo del Sistema Inteligente de Auditoría ligado al proceso FEV-RIPS.

Siga estas recomendaciones.

La entidad aseguró que es importante mantener la información para las notificaciones relacionadas con el proceso de auditoría de las cuentas presentadas. Entre los datos que deben revisarse se encuentran la representación legal, el correo electrónico, el número telefónico y la dirección.

Es importante tener en cuenta que la actualización es un requisito clave para la presentación de facturas de reclamaciones y para sostener una comunicación efectiva con la entidad frente a cualquier notificación asociada al trámite.

Es clave entender que la información reportada por IPS cumple una función central dentro del trámite, ya que es el medio a través del cual se remiten las notificaciones sobre el proceso de auditoría de las cuentas. Es por ello que mantener los datos actualizados no es una simple formalidad sino una condición necesaria para el intercambio de información entre la entidad y los prestadores.

La ADRES envió una invitación a las IPS. Foto: Getty Images

¿Cómo actualizar los datos?

La Adres precisa que la actualización de datos se puede hacer a través de los siguientes correos:

  • radicacionpjdop@adres.gov.co
  • correspondencia1@adres.gov.co
  • correspondencia2@adres.gov.co
Además, para resolver inquietudes, están disponibles dos líneas de atención. La primera es la 01 8000 423 737 y la línea fija en Bogotá 601 7450924. También puede despejar sus dudas en el correo electrónico radicacionpjdop@adres.gov.co, que es exclusivo para atender cualquier duda respecto a este procedimiento de actualización de datos.

Estos son los canales dispuestos. Foto: Getty Images