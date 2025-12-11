Suscribirse

Cadena hotelera reconocida anuncia apertura en Bogotá: estas son las novedades

La empresa se encuentra en crecimiento, con la apertura de nuevos sitios.

Redacción Semana
11 de diciembre de 2025, 7:37 p. m.
Aria Hotels abre nuevo hotel en Bogotá.
Bogotá es la ciudad más importante del país y, desde hace varios años, ha experimentado un notable crecimiento y desarrollo en el ámbito empresarial. Cada vez son más las propuestas que llegan a la capital en materia gastronómica, de entretenimiento y hotelera. Recientemente se anunció la inauguración de un nuevo hotel en la ciudad.

Se trata del Aria Bogotá, que estará ubicado en la Calle 90 con Carrera 11, en el corazón de una de las zonas comerciales y de entretenimiento más concurridas de la capital. Este nuevo refugio urbano contará con 54 habitaciones, vistas privilegiadas a los cerros orientales y estará cerca de lugares como el Parque de la 93 y la zona T.

Aria Hotels abre nuevo hotel en Bogotá.
La propuesta, que abrirá sus puertas en mayo de 2026, ofrecerá diversas opciones de alojamiento, desde elegantes habitaciones dobles hasta amplias suites. Además, ha sido diseñada tanto para viajeros corporativos como para quienes se desplazan por ocio.

El hotel también contará con un gimnasio completamente equipado, spa, áreas de co-working y espacios versátiles para reuniones y eventos. En el primer piso se ubicará un restaurante y bar con inspiración mediterránea.

De acuerdo con la información compartida por la cadena Aria Hotels, la construcción de este hotel estuvo a cargo de la firma colombiana Novenza, y refleja una estética contemporánea de hotel urbano, enfocada en la elegancia, la comodidad y la funcionalidad.

Contexto: Colombia ingresa al listado mundial de la Guía Michelin con nueve hoteles reconocidos
Aria Hotels abre nuevo hotel en Bogotá.
“El diseño materializa el compromiso de Aria Hotels con la creación de hoteles de ciudad, refinados y modernos, donde el estilo, el confort y un servicio de clase mundial se integran de manera armoniosa”, precisa la empresa.

Es importante recordar que la cadena ya había anunciado la apertura de Aria Santa María en Cartagena, a finales del 2027, el cual será un proyecto atractivo en una de las ciudades turísticas más importantes del país.

Aria Hotels abre nuevo hotel en Bogotá.
