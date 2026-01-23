Economía

Contralor delegado solicita a la nueva EPS que certifique sus estados financieros: “Hace difícil tener valoración de la situación”

La entidad busca conocer a fondo la actualidad de la prestadora de servicios de salud.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

23 de enero de 2026, 9:15 p. m.
Contralo delegado hizo llamado a la Nueva EPS.
Contralo delegado hizo llamado a la Nueva EPS. Foto: Daniel Reina | José Luis Guzmán

En los últimos días, por medio de los canales de comunicación oficial de la Contraloría General y las entidades rectoras de salud en el país, se ha realizado un intercambio de mensajes con el objetivo de poder analizar la advertencia realizada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre el grave deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria; riesgo que no solo persiste desde 2023, sino que se ha agravado de manera significativa.

Nueva EPS admite que su operación está en riesgo por embargos judiciales: 11 millones de afiliados están en vilo

En la tarde del viernes 23 de enero de 2026, el contralor delegado para el sector salud, Édgar Julián Niño, realizó un pronunciamiento sobre la situación financiera de la Red Pública Hospitalaria del país.

En primer lugar, el funcionario especificó que la Red Pública ha aumentado su cartera de 12.5 billones a más de 16 billones de pesos, y añadió que las principales deudas recaen sobre cinco EPS del país.

“Hoy estamos, desde la Contraloría Delegada para el Sector Salud, liberando un informe derivado de una advertencia que se le hizo a la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2023 y ampliamos el llamado al Ministerio de Salud en el marco de la situación financiera de la Red Pública Hospitalaria del país que, como lo decimos, ha aumentado su cartera de 12.5 billones a más de 16 billones de pesos. Vemos también una concentración de esa deuda en cinco EPS, según Asessi, que agrupa una gran cantidad de hospitales públicos del país, y esa deuda pasó de 4.5 billones a más de 6 billones de pesos”, destacó Niño.

Empresas

Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría que operadores de servicios postales capten dinero

Empresas

Dane revela la real situación de la industria. La producción manufacturera en noviembre tuvo leve crecimiento

Empresas

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Empresas

Puesto de perros calientes fue vendido por 450 millones de dólares; conozca los detalles del multimillonario negocio

Empresas

Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO)

Empresas

Las pymes concentran el 99 % del tejido empresarial de Bogotá y sostienen el empleo: “Dejaron de ser un actor marginal”

Empresas

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Noticias Estados Unidos

Esta es la millonaria deuda que deja EE. UU. a la OMS, tras confirmar oficialmente su salida

Macroeconomía

¿Descanso o compensación?, así funciona la ley laboral

Política

Liquidar las EPS, como lo propuso Petro, es un “desmantelamiento muy riesgoso del sistema de salud”

Por otro lado, el contralor delegado se refirió a la situación puntual de la Nueva EPS, a la cual le reiteró el llamado a presentar sus estados financieros actuales, ya que no se cuentan con los mismos desde el año 2023. Según el funcionario, esto impide conocer a ciencia cierta la realidad de la misma y poder valorar la situación.

“En este informe también hacemos un llamado a la Nueva EPS solicitándole que, como en reiteradas ocasiones lo hemos hecho, certifique sus estados financieros, ya que no contamos con estados financieros desde 2023, lo que hace difícil tener una valoración real de la situación de la EPS más grande del país. Asimismo, en una reunión que tuvimos con la ADRES, identificamos unos recursos de presupuestos máximos que están disponibles para oxigenar esta Red Pública Hospitalaria, especialmente la de baja complejidad, que requiere un trámite administrativo por parte de los que hoy están al frente de las EPS”, puntualizó Niño.

El único flujo de recursos actual de Nueva EPS es el giro directo del Ministerio de Salud. La entidad reconoció que podría dejar de operar administrativamente si no se levantan los embargos.
La entidad no ha entregado sus estados financieros desde el 2023. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA

Por último, el funcionario exhortó a las instituciones rectoras del sector salud a tomar medidas inmediatas que logren fortalecer el sector y garantizar los recursos para las regiones.

“Esto, como garantía del derecho a la salud, afecta el acceso efectivo de los usuarios al sistema, generando, obviamente, una situación crítica para los usuarios, y esperamos que con este informe las autoridades a las que les reiteramos la advertencia, en este caso la Superintendencia y el Ministerio de Salud, tomen las medidas inmediatas, articuladas y oportunas que permitan mejorar el flujo de recursos a esta red que garantiza, en muchas regiones apartadas del país, el acceso efectivo al derecho a la salud”, señaló el contralor delegado.

Supersalud se pronunció sobre el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República

En medio del cruce de declaraciones entre Supersalud y la Contraloría General, la entidad rectora del sector salud destacó que, debido a los llamados para tomar medidas urgentes sobre la crisis en el flujo de recursos económicos, se seguirán ejecutando las labores de inspección, vigilancia y control que le corresponden.

Nueva EPS admite que su operación está en riesgo por embargos judiciales: 11 millones de afiliados están en vilo

“En relación con el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República con “Advertencia a la Supersalud y amplía llamado al Ministerio de Salud por grave crisis en el flujo de recursos del sistema” y la situación de los hospitales públicos, los giros de las EPS y la crisis estructural del sistema de salud, una vez se tenga el documento oficial, desde la Supersalud se tendrá en cuenta para continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden, mediante las cuales se tomarán las medidas a que haya lugar, en el marco de sus competencias y se dará traslado a las entidades competentes", destacó Supersalud.

Supersalud se refirió al llamado realizado por la Contraloría General.
Supersalud se refirió al llamado realizado por la Contraloría General. Foto: Supersalud

De manera adicional, se señaló que la Superintendencia Nacional de Salud no gerencia ni administra las EPS intervenidas, y que, ante la crisis estructural del sistema, que se ha advertido a la opinión pública en comunicados anteriores, seguirá adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del sistema.

Más de Empresas

La Contraloría General de la República entregó un informe con múltiples hallazgos de la gestión de la Nueva EPS.

Contralor delegado solicita a la nueva EPS que certifique sus estados financieros: “Hace difícil tener valoración de la situación”

Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria

Asobancaria prende las alarmas por decreto que permitiría que operadores de servicios postales capten dinero

A la fecha, el impacto de las inversiones de Nuvant, por más de treinta y dos millones de dólares, se refleja en indicadores concretos de innovación.

Dane revela la real situación de la industria. La producción manufacturera en noviembre tuvo leve crecimiento

Problemas de seguridad en Airbnb

Airbnb y Booking se pronuncian tras escándalo por sobrecostos en las reservas de asistentes al concierto de Bad Bunny

Amigos disfrutando de perritos calientes mientras acampan al aire libre por la noche, hombre vertiendo mostaza sobre su perrito caliente

Puesto de perros calientes fue vendido por 450 millones de dólares; conozca los detalles del multimillonario negocio

Martín Ravelo asumió la presidencia de la USO.

Martín Ravelo asume la presidencia de la Unión Sindical Obrera (USO)

Exconcejal de Bogotá Nelson Cubides.

Las pymes concentran el 99 % del tejido empresarial de Bogotá y sostienen el empleo: “Dejaron de ser un actor marginal”

Reforma laboral trae cambio para quienes renuncian a su empleo.

Empresas deben prepararse para la jornada laboral de 42 horas: contratos y reglamentos internos tendrán que actualizarse

Costco presentó una demanda para recuperar millones en aranceles pagados y frenar la política comercial de emergencia del gobierno de Trump

Cámara Colombo Ecuatoriana se pronunció y solicitó al presidente de Ecuador no imponer medidas paraarancelarias a Colombia

Según datos del gremio Acoplásticos, el uso de las bolsas plásticas en los mercados formales ha caído más de un 60 %.

Acoplásticos expresa preocupación por medidas arancelarias impuestas por Ecuador: “Tendría un impacto directo”

Noticias Destacadas