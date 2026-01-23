Contralor delegado solicita a la nueva EPS que certifique sus estados financieros: “Hace difícil tener valoración de la situación”

En los últimos días, por medio de los canales de comunicación oficial de la Contraloría General y las entidades rectoras de salud en el país, se ha realizado un intercambio de mensajes con el objetivo de poder analizar la advertencia realizada por la Superintendencia Nacional de Salud sobre el grave deterioro del flujo de recursos hacia la red pública hospitalaria; riesgo que no solo persiste desde 2023, sino que se ha agravado de manera significativa.

Nueva EPS admite que su operación está en riesgo por embargos judiciales: 11 millones de afiliados están en vilo

En la tarde del viernes 23 de enero de 2026, el contralor delegado para el sector salud, Édgar Julián Niño, realizó un pronunciamiento sobre la situación financiera de la Red Pública Hospitalaria del país.

En primer lugar, el funcionario especificó que la Red Pública ha aumentado su cartera de 12.5 billones a más de 16 billones de pesos, y añadió que las principales deudas recaen sobre cinco EPS del país.

“Hoy estamos, desde la Contraloría Delegada para el Sector Salud, liberando un informe derivado de una advertencia que se le hizo a la Superintendencia Nacional de Salud en el año 2023 y ampliamos el llamado al Ministerio de Salud en el marco de la situación financiera de la Red Pública Hospitalaria del país que, como lo decimos, ha aumentado su cartera de 12.5 billones a más de 16 billones de pesos. Vemos también una concentración de esa deuda en cinco EPS, según Asessi, que agrupa una gran cantidad de hospitales públicos del país, y esa deuda pasó de 4.5 billones a más de 6 billones de pesos”, destacó Niño.

Por otro lado, el contralor delegado se refirió a la situación puntual de la Nueva EPS, a la cual le reiteró el llamado a presentar sus estados financieros actuales, ya que no se cuentan con los mismos desde el año 2023. Según el funcionario, esto impide conocer a ciencia cierta la realidad de la misma y poder valorar la situación.

“En este informe también hacemos un llamado a la Nueva EPS solicitándole que, como en reiteradas ocasiones lo hemos hecho, certifique sus estados financieros, ya que no contamos con estados financieros desde 2023, lo que hace difícil tener una valoración real de la situación de la EPS más grande del país. Asimismo, en una reunión que tuvimos con la ADRES, identificamos unos recursos de presupuestos máximos que están disponibles para oxigenar esta Red Pública Hospitalaria, especialmente la de baja complejidad, que requiere un trámite administrativo por parte de los que hoy están al frente de las EPS”, puntualizó Niño.

Por último, el funcionario exhortó a las instituciones rectoras del sector salud a tomar medidas inmediatas que logren fortalecer el sector y garantizar los recursos para las regiones.

“Esto, como garantía del derecho a la salud, afecta el acceso efectivo de los usuarios al sistema, generando, obviamente, una situación crítica para los usuarios, y esperamos que con este informe las autoridades a las que les reiteramos la advertencia, en este caso la Superintendencia y el Ministerio de Salud, tomen las medidas inmediatas, articuladas y oportunas que permitan mejorar el flujo de recursos a esta red que garantiza, en muchas regiones apartadas del país, el acceso efectivo al derecho a la salud”, señaló el contralor delegado.

Supersalud se pronunció sobre el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República

En medio del cruce de declaraciones entre Supersalud y la Contraloría General, la entidad rectora del sector salud destacó que, debido a los llamados para tomar medidas urgentes sobre la crisis en el flujo de recursos económicos, se seguirán ejecutando las labores de inspección, vigilancia y control que le corresponden.

“En relación con el comunicado de prensa de la Contraloría General de la República con “Advertencia a la Supersalud y amplía llamado al Ministerio de Salud por grave crisis en el flujo de recursos del sistema” y la situación de los hospitales públicos, los giros de las EPS y la crisis estructural del sistema de salud, una vez se tenga el documento oficial, desde la Supersalud se tendrá en cuenta para continuar con las acciones de inspección, vigilancia y control que le corresponden, mediante las cuales se tomarán las medidas a que haya lugar, en el marco de sus competencias y se dará traslado a las entidades competentes", destacó Supersalud.

De manera adicional, se señaló que la Superintendencia Nacional de Salud no gerencia ni administra las EPS intervenidas, y que, ante la crisis estructural del sistema, que se ha advertido a la opinión pública en comunicados anteriores, seguirá adelantando sus acciones de inspección, vigilancia y control para garantizar el derecho a la salud de todos los usuarios del sistema.