IA

Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

La operación, valorada en US$2.500 millones, apunta a combinar educación académica y habilidades prácticas para millones de estudiantes y empresas en el mundo.

Redacción Economía
19 de diciembre de 2025, 5:24 p. m.
La fusión entre Coursera y Udemy busca fortalecer la formación de habilidades en un contexto donde la inteligencia artificial redefine las exigencias del mercado laboral a nivel global.
La educación digital global está a punto de dar un giro relevante. Coursera y Udemy, dos de las plataformas de aprendizaje en línea más reconocidas del mundo, anunciaron un acuerdo de fusión que busca responder a un desafío urgente.

La transformación acelerada de las habilidades laborales en la era de la inteligencia artificial (IA). La operación, que se realizará mediante un intercambio de acciones, valora a la nueva compañía en cerca de 2.500 millones de dólares.

Así puede acceder a cursos de programación de software gratis en Estados Unidos. Hay oportunidades laborales cuando los finalice

El movimiento apunta a unir dos modelos complementarios, la formación académica y certificada de Coursera con el enfoque práctico y flexible de Udemy.

El objetivo es ofrecer una plataforma más robusta para personas, empresas, universidades y gobiernos que necesitan capacitarse en nuevas competencias digitales, tecnológicas y profesionales.

“Estamos viviendo un punto de inflexión. redefiniendo rápidamente las habilidades necesarias para cada empleo en todas las industrias, señaló Greg Hart, director ejecutivo de Coursera, al destacar que la unión permitirá avanzar más rápido en innovación y llegar a más estudiantes en el mundo.

Disney se deja cautivar por la inteligencia artificial: Acuerdo con OpenAI permitirá que se utilicen sus personajes dentro de IA Sora

Desde Udemy, su CEO Hugo Sarrazin subrayó que la fusión permitirá acelerar el desarrollo de productos basados en IA y ampliar el alcance global de la plataforma.

“Al combinar las capacidades altamente complementarias de Coursera y Udemy, estaremos en una posición aún más sólida para abordar la oportunidad global de transformación del talento, acelerar el ritmo de innovación y ofrecer experiencias y resultados valiosos para nuestros estudiantes y clientes". afirmó.

Con la llegada de una tecnología de gestión de riesgos, Colombia refuerza su defensa contra el fraude digital

Se esperan ahorros operativos por 115 millones de dólares anuales en los próximos dos años, lo que fortalecería la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.

