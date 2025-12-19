Coursera y Udemy se fusionan para enfrentar el reto de la inteligencia artificial

La educación digital global está a punto de dar un giro relevante. Coursera y Udemy, dos de las plataformas de aprendizaje en línea más reconocidas del mundo, anunciaron un acuerdo de fusión que busca responder a un desafío urgente.

La transformación acelerada de las habilidades laborales en la era de la inteligencia artificial (IA). La operación, que se realizará mediante un intercambio de acciones, valora a la nueva compañía en cerca de 2.500 millones de dólares.

El movimiento apunta a unir dos modelos complementarios, la formación académica y certificada de Coursera con el enfoque práctico y flexible de Udemy.

El objetivo es ofrecer una plataforma más robusta para personas, empresas, universidades y gobiernos que necesitan capacitarse en nuevas competencias digitales, tecnológicas y profesionales.

“Estamos viviendo un punto de inflexión. redefiniendo rápidamente las habilidades necesarias para cada empleo en todas las industrias, señaló Greg Hart, director ejecutivo de Coursera, al destacar que la unión permitirá avanzar más rápido en innovación y llegar a más estudiantes en el mundo.

Desde Udemy, su CEO Hugo Sarrazin subrayó que la fusión permitirá acelerar el desarrollo de productos basados en IA y ampliar el alcance global de la plataforma.

“Al combinar las capacidades altamente complementarias de Coursera y Udemy, estaremos en una posición aún más sólida para abordar la oportunidad global de transformación del talento, acelerar el ritmo de innovación y ofrecer experiencias y resultados valiosos para nuestros estudiantes y clientes". afirmó.

Se esperan ahorros operativos por 115 millones de dólares anuales en los próximos dos años, lo que fortalecería la sostenibilidad del proyecto a largo plazo.