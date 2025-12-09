Cápsulas
Con la llegada de una tecnología de gestión de riesgos, Colombia refuerza su defensa contra el fraude digital
La startup de seguridad digital busca fortalecer la protección de transacciones en un momento de creciente sofisticación del crimen financiero.
En respuesta al aumento de delitos como la suplantación de identidad, los deepfakes y el fraude automatizado, GatekeeperX llega oficialmente a Colombia con una plataforma IA-nativa enfocada en prevenir fraude, lavado de activos y riesgos transaccionales en tiempo real.
Según la compañía, en América Latina el fraude financiero provoca pérdidas anuales de 80 mil millones de dólares, mientras que más del 40% de las transacciones legítimas son rechazadas sin razón, afectando directamente las ventas y la experiencia de los usuarios. “Nuestro propósito es luchar contra el crimen financiero y hacer del mundo un lugar más seguro”, afirma Carlos Ayalde, CEO de GatekeeperX.
La plataforma analiza transacciones en milisegundos, detecta patrones complejos mediante agentes de IA y permite simular reglas antes de implementarlas. Con ello, busca reducir pérdidas, disminuir falsos positivos, cumplir normas de prevención de lavado de activos y optimizar costos mediante la consolidación de herramientas.
GatekeeperX ya procesa más de 20 millones de transacciones en más de cinco países y ha sido reconocida por Forbes Colombia entre las 100 Startups para ver en 2025, además de aparecer en listados de Techweek y Numundo Ventures. Su objetivo a 2030 es convertirse en líder regional y ubicarse entre las cinco principales soluciones globales de prevención de fraude y AML.
“Más allá de proteger transacciones, queremos generar confianza: que cada cliente, cada usuario y cada empresa sienta que sus operaciones son seguras, rápidas y confiables. Esa es la base para construir un ecosistema digital sólido”, concluye Ayalde.