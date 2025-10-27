Suscribirse

Cápsulas

El 97,7% de los colombianos percibe el fraude como un problema frecuente, según DataCrédito Experian

Según el informe, el 36,6 % de los encuestados afirmó haber sido víctima directa de fraude en el último año, y el 61,1 % conoce a alguien cercano que también lo ha sido.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
27 de octubre de 2025, 3:56 p. m.
En la actualidad, las estafas telefónicas se han convertido en una de las modalidades más comunes de fraude digital.
DataCrédito Experian, realizó el estudio para entender cómo los colombianos perciben y enfrentan el fraude digital. | Foto: Getty Images

El fraude digital dejó de ser una amenaza potencial para convertirse en una realidad cotidiana en Colombia. Así lo confirma un reciente estudio de DataCrédito Experian, “Fraude en Colombia: cómo la educación digital y los datos de crédito transforman la prevención”, el cual revela que el 97,7% de los colombianos consideran que los fraudes ocurren con mucha frecuencia, el 36,6 % afirmó haber sido víctima directa en el último año y el 61,1 % conoce a alguien cercano que también lo ha sido.

En el informe se analiza como los ciudadanos perciben y enfrentan el fraude y pone en evidencia su impacto económico, emocional y social. Entre los hallazgos, se destaca que la educación digital y el uso estratégico de la información crediticia son herramientas clave para reducir riesgos y fomentar decisiones más seguras.

Nadie está libre de ser blanco de un ataque digital.
El estudio muestra que el fraude en Colombia se manifiesta principalmente en entornos digitales, donde los delincuentes aprovechan la confianza de los usuarios en plataformas de comercio electrónico, redes sociales y servicios financieros en línea. | Foto: Getty Images

Entre las modalidades más comunes de fraude figuran las estafas en compras en línea (34,5%), el fraude digital mediante hackeos o enlaces maliciosos (26,7%), el uso indebido de las tarjetas de crédito (14%) y la suplantación de identidad (12,6%). Estas prácticas no solo afectan las finanzas personales -con un 41,8% de víctimas que reportan pérdidas financieras directas-, sino también el bienestar emocional: el 38% menciona haber experimentando ansiedad o estrés tras el incidente.

Los adultos jóvenes entre 26 y 40 años aparecen como el grupo más vulnerable, dado su alto nivel de exposición en plataformas digitales. Sin embargo, el estudio advierte que el problema no se limita a la tecnología, sino que tiene raíces humanas y estructurales. La falta de educación financiera y digital (47,3 %) y la confianza excesiva en entornos digitales (33,7 %) figuran entre los factores que más aumentan la exposición al riesgo.

Aplicaciones defectuosas y falta de actualizaciones están entre los principales motivos.
El estudio también identificó que los adultos jóvenes (26 a 40 años) son especialmente vulnerables, ya que interactúan con mayor frecuencia en plataformas digitales. | Foto: Getty Images

Otro dato preocupante es que el 69 % de las víctimas no denuncia los casos de fraude, debido a la complejidad de los trámites o la falta de acompañamiento institucional. Además, el 73,7 % percibe poca eficacia en la respuesta de las autoridades, lo que refuerza la sensación de desprotección.

El informe concluye que la prevención del fraude debe asumirse como una responsabilidad compartida entre instituciones, empresas y ciudadanos. Para ello, propone fortalecer la educación digital, promover el reporte de incidentes y fomentar la vigilancia del historial crediticio como mecanismos de detección temprana.

“Proteger la información personal debe ser un hábito cotidiano”, señala el estudio, que enfatiza en la necesidad de combinar conocimiento, herramientas tecnológicas y acompañamiento para construir una cultura de seguridad digital más sólida.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ejército tendrá que incluir la categoría “no binario” en trámite para la libreta militar

2. Estados Unidos desarrolla el arma más letal de la historia: podría cambiar su poder militar

3. Iker Casillas, víctima de robo en su casa: se destapa giro en el caso y se revela a los responsables

4. Las nuevas normas de deportación que todo migrante debe conocer en Estados Unidos

5. Aerolínea de bajo costo en Texas se declara en bancarrota: cae por los altos precios del combustible

LEER MENOS

Noticias relacionadas

FraudeFraudeEstafaTarjetas de CréditoCréditoInformación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.