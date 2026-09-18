El valor detrás de una cifra

Al recorrer un ranking empresarial, la mirada suele detenerse en el resultado. Quién creció, quién lidera, cuánto vendió, qué sector ganó participación. Las cifras parecen hablar por sí solas, pero para que puedan compararse, interpretarse y utilizarse con confianza han debido recorrer un proceso mucho menos visible. Entender ese recorrido cambia también la manera de leer las 5.000 empresas que mueven a Colombia.

El informe de las 10.000 empresas de 2026, que sirve de base para este especial, muestra ese recorrido. Su construcción parte de estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2025, datos recibidos de distintas superintendencias, estándares NIIF y criterios que definen qué estados se utilizan y cómo se determina el tamaño empresarial. Antes de interpretarlos, hay que asegurar su origen, tratamiento y comparabilidad.

La materia prima resulta familiar. Activos, pasivos, patrimonio, ingresos y resultados han alimentado estos estudios durante años. Lo que ha evolucionado es la forma de explotarla. Los documentos con tablas y gráficas hoy conviven con tableros interactivos capaces de cruzar variables, filtrar actividades económicas, comparar territorios y dejar que los usuarios construyan sus propias lecturas. La evolución refleja un desafío creciente para empresas e instituciones: convertir información disponible en conocimiento útil y hacerla relevante para quienes deben tomar decisiones.

Atribuir ese salto a una herramienta tecnológica sería confundir la interfaz con el proceso. Para llegar a ella se necesita una arquitectura de capacidades que comienza con rigor estadístico y metodológico, incorpora lectura económica, contable y societaria, suma conocimiento de la realidad empresarial y se apoya en analítica para estructurar y relacionar grandes volúmenes de registros. La integración de esas perspectivas mejora tanto las preguntas como las respuestas posibles.

Hay una capa adicional. Un resultado técnicamente correcto puede perder utilidad si resulta difícil de comprender. La visualización de datos, la neurociencia cognitiva, la pedagogía y la andragogía incorporan criterios sobre atención, carga cognitiva, jerarquización y aprendizaje adulto para presentar información compleja sin sacrificar rigor. Así se acorta la distancia entre el hallazgo técnico y la posibilidad de comprenderlo y utilizarlo.

Esa articulación se acerca a lo que puede entenderse como ingeniería del conocimiento. Su valor está en integrar capacidades que observan un mismo problema desde perspectivas complementarias. Un equipo así entiende cómo se construye una cifra, qué puede inferirse de ella, qué significa para la economía y para una empresa, cómo relacionarla con otros registros y de qué manera comunicarla para facilitar su uso.

La experiencia ofrece, además, una reflexión sobre el diseño de las organizaciones. Muchas todavía conforman sus equipos a partir de las profesiones tradicionalmente asociadas con cada área, aunque los problemas que enfrentan atraviesan fronteras disciplinares. Diseñar los equipos alrededor de los desafíos que deben resolver cambia la lógica. Primero se identifica el problema y luego se reúnen las capacidades necesarias para comprenderlo, abordarlo y convertir sus resultados en decisiones.

Al recorrer las 5.000 empresas de esta edición, conviene entonces mirar más allá de la posición que ocupa cada compañía. Detrás del ranking existe una cadena de método, criterio y procesamiento que convierte miles de estados financieros en una lectura del tejido empresarial. Para cualquier organización, allí reside una ventaja difícil de reemplazar: contar con el talento que sabe formular mejores preguntas, interpretar con rigor las respuestas y convertir esa comprensión en decisiones.