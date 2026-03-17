Empresarios explican modelo de eficiencia energética aplicado en más de 1.000 empresas en Colombia

En medio del aumento de tarifas de energía y la volatilidad del mercado eléctrico en Colombia, los empresarios Camilo Montoya y Santiago Uribe, fundadores de Azimut Energía, explicaron en entrevista con SEMANA el alcance de su modelo de eficiencia energética y sus resultados en el sector empresarial.

SEMANA: ¿Cuál es el contexto actual del mercado energético en Colombia?

Camilo Montoya: En los últimos cinco años, las tarifas de energía en Colombia han aumentado en promedio un 15,3 %, según un análisis de Corficolombiana, incluso por encima de países como México, Ecuador o Brasil. Las empresas enfrentan una alta demanda energética y, en periodos de volatilidad, incrementos de hasta un 40 % en las tarifas de bolsa, lo que impacta su flujo de caja. Además, el déficit proyectado de capacidad firme para 2027 podría ubicarse entre 1.500 y 2.000 MW, de acuerdo con estimaciones citadas por la UPME.

SEMANA: ¿Qué propone Azimut Energía frente a este panorama?

Camilo Montoya: Hemos desarrollado un modelo propio de Energía 4.0. La diferencia radica en que no se limita a cambiar luminarias o instalar paneles solares; integra digitalización profunda, hardware propio como su Gateway y el ecosistema CIRA (Control Inteligente y Remoto de Activos), analítica de datos en tiempo real y una estrategia diseñada a la medida de cada sector industrial.

SEMANA: ¿Qué resultados han obtenido?

Santiago Uribe: En el último año, la compañía ha generado ahorros superiores a $ 164.000 millones al trabajar con más de 1.000 empresas, con reducciones en el consumo energético entre un 20 % y un 50 %. También han mitigado hasta 150.000 toneladas de CO₂, lo que equivale a plantar más de dos millones de árboles.

En el mercado eléctrico, las proyecciones de su modelo basado en 'Energy as a Service' ha sido exitoso. Foto: Adobe Stock

SEMANA: ¿Cómo funciona el modelo financiero?

Santiago Uribe: Se implementó un esquema de Energy as a Service, que elimina la necesidad de inversión inicial. A través de modelos como Pago con Ahorros (PCA) y contratos PPA (Power Purchase Agreement), el ahorro energético financia la inversión y traslada el riesgo técnico y financiero al estructurador del proyecto.

SEMANA: ¿Qué cambios han identificado en las empresas?

Santiago Uribe: Hoy estamos viendo un cambio de mentalidad en la industria: las empresas ya no buscan eficiencia solo para ‘ser verdes’, sino para desacoplar sus costos de producción de la volatilidad del mercado eléctrico.

SEMANA: ¿Cuáles son las proyecciones?

Santiago Uribe: La empresa proyecta su expansión hacia Ecuador, Panamá, Nicaragua y Guyana, con énfasis en sistemas de baterías a escala industrial para realizar peak shaving (reducción de picos de demanda) y ofrecer respaldo ante fallas en la red, así como en la incorporación de inteligencia artificial predictiva. El tercero se centra en consolidar nuestro modelo financiero, que hasta hoy ha sido uno de nuestros mayores diferenciales competitivos. Más aún si se tiene en cuenta que, gracias a una alianza estratégica, contamos con más de $ 150.000 millones para invertir en los próximos dos años en proyectos de eficiencia energética.