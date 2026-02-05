Empresas

Expertos advierten que el uso de la IA puede traer problemas legales a algunas empresas

Desde la suplantación de identidad (deepfakes) en el cobro de cartera hasta la fiscalización técnica de la DIAN, la IA redefine la responsabilidad civil y penal de las compañías.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
5 de febrero de 2026, 4:15 p. m.
Riesgos de la IA en las empresas.
Riesgos de la IA en las empresas. Foto: Imagen de referencia generada con IA

El uso de la IA en todas las disciplinas es cada vez más común gracias a los diferentes beneficios que la tecnología ofrece, especialmente para facilitar tareas que en algún momento fueron complicadas.

Sin embargo, a falta de un control sobre su uso, expertos aseguran que puede involucrar a muchos en un laberinto legal para el que muchos no están preparados.

Preparan una “alianza rebelde” para regular el avance de la IA en internet: estos son los detalles

Para la firma Ávila Arias & Asociados, este no es un problema puramente tecnológico, sino una crisis de gobernanza jurídica. “Estamos viendo empresas que operan con herramientas de 2026 bajo estructuras legales de 2010. Ese vacío es donde hoy se pierde el patrimonio”, advierte Andrés Ávila Ávila, socio director de la firma.

Es por esto que tener una protección corporativa es fundamental para afrontar los retos de la inteligencia artificial.

Empresas

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Empresas

Lo que diga el Gobierno: accionistas de Ecopetrol tomaron decisión sobre la junta directiva en asamblea extraordinaria

Empresas

Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

Empresas

“Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”: Consejo Gremial

Empresas

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Empresas

Avión de Latam tuvo que aterrizar con prioridad en El Dorado tras humo y olor a quemado en la cabina: esto dijo la aerolínea

Empresas

Avianca vuelve a Venezuela, tras verificar condiciones de seguridad para el regreso. En esta fecha retoman la ruta

Tecnología

Anuncian actualización de Grok Imagine 1.0: estas son sus novedades

Tecnología

Google se quedó con Siri: la decisión que redefinió el futuro de la IA en Apple

Tecnología

El país asiático que se ubica en la primera línea de la IA al priorizar el despliegue de modelos a gran escala

La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes.
La expansión de la inteligencia artificial en la vida cotidiana ha abierto nuevas oportunidades para que los delincuentes. Foto: Getty Images

De acuerdo con la firma, estos son los elementos que se deben tener en cuenta para lograr la protección corporativa.

  • Compliance y gestión del riesgo (El fantasma del “Shadow AI”): No es solo una cuestión de ética; es la realidad de equipos usando plataformas no supervisadas. Un descuido aquí no solo filtra datos, sino que genera sanciones regulatorias que pueden paralizar la operación y la reputación de una marca en cuestión de horas.
  • Derecho corporativo y activos desamparados: Muchas empresas están creando software o contenido mediante IA sin notar que, bajo la ley actual, podrían no ser los dueños de lo que producen. Sin una arquitectura contractual que defina la propiedad intelectual del algoritmo, el valor comercial de la innovación queda en el limbo legal.
  • Gestión de cartera ante la “identidad sintética”: Los procesos de cobro tradicionales se están enfrentando a deepfakes y suplantaciones tan sofisticadas que autorizan pagos a cuentas erróneas. La recuperación de activos hoy exige una trazabilidad jurídica blindada que verifique quién está realmente al otro lado de la transacción.
  • Riesgos fiscales por error algorítmico: Confiar ciegamente en reportes tributarios automatizados puede ser una trampa legal. Un cálculo errado por un sesgo en la IA puede derivar en multas administrativas masivas durante una fiscalización técnica, donde el contribuyente es el único responsable ante la autoridad.
  • Defensa patrimonial frente al rastro digital: En un entorno de transacciones automatizadas de alta frecuencia, el riesgo de que fondos de origen ilícito se mezclen con el patrimonio lícito es real. La debida diligencia ya no es solo documental; ahora debe ser forense para proteger a la empresa de ser vinculada injustamente en procesos de extinción de dominio.

Más de Empresas

TIgo Movistar

Integración Tigo–Movistar: qué deben saber los usuarios sobre sus servicios

Tras varios intentos fallidos, el docente recurrió al soporte de la plataforma.

Expertos advierten que el uso de la IA puede traer problemas legales a algunas empresas

Asamblea extraordinaria de Ecopetrol 2026

Lo que diga el Gobierno: accionistas de Ecopetrol tomaron decisión sobre la junta directiva en asamblea extraordinaria

Ecopetrol

Asamblea de Ecopetrol: Fondos de pensiones rechazaron plancha para elegir nueva junta y vocero sindical sorprendió

Cielo Rusinque, Natalia Gutiérrez y Bruce Mac Master,

“Controlar márgenes, fórmulas o algoritmos no es supervisión, es una forma indirecta de control de precios”: Consejo Gremial

Contraloría hizo auditoría a fondo de Fedearroz.

Contraloría terminó auditoría a fondo que administra Fedearroz y encontró tremenda sorpresa

Este es uno de los aviones habilitados por Latam Airlines para los viajes de Bogotá a Miami.

Avión de Latam tuvo que aterrizar con prioridad en El Dorado tras humo y olor a quemado en la cabina: esto dijo la aerolínea

Avión Avianca

Avianca vuelve a Venezuela, tras verificar condiciones de seguridad para el regreso. En esta fecha retoman la ruta

El aumento desbordado del salario mínimo para 2026 presionará la inflación, las cuentas fiscales y el mercado laboral.

Expertos señalan las estrategias utilizadas por las pymes para seguir operando tras el aumento del salario mínimo

FACHADA ANDI

La Andi expresó su preocupación por el alcance de solicitudes de información por parte de la SIC

Noticias Destacadas